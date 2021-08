Harry e Meghan, l’ultimo sgarbo alla famiglia reale: la drastica decisione

Meghan Markle e il principe Harry continuano a far parlare di sé e delle loro continue decisioni del tutto inaccettabili dalla famiglia reale. Dopo la nascita del figlio Archie sembrava tutto pronto per una sorta di riavvicinamento con la regina Elisabetta e tutti i parenti al seguito. La nascita della seconda figlia Lillibet, invece, non ha fatto altro che gelare ancora di più i rapporti tra le parti. Il tutto è stato spiegato anche da Richard Sfitzwilliams all’Express.co.uk.

La decisione inaspettata di Harry e Meghan

Il commentatore reale Richards Sfitzwilliams ha infatti spiegato che Harry e la moglie Meghan Marke con ogni probabilità battezzeranno la loro secondogenita in California. Il tutto quindi percorrerebbe ciò che è avvenuto nella vita dell’attrice americana. Anche lei infatti è stata battezzata proprio lì. La cerimonia religiosa dovrebbe avvenire in gran segreto e non come è avvenuto per il loro primo figlio. Il motivo? Evitare ulteriori polemiche. Questa decisione, però, potrebbe ancor di più scatenare gli animi della famiglia reale. La regina Elisabetta, il Principe Carlo, il Principe William potrebbero allontanarsi ancor di più dalla coppia di corte più discussa. Se queste informazioni dovessero essere confermate, quindi, si rischia veramente che possano esserci ulteriori ripercussioni sui loro rapporti che ormai sembrano essere sempre di più intricati.

Distacco definitivo dalla famiglia reale?

Meghan Markle e principe Harry ormai sono del tutto separati dal mondo di Buckingham Palace. Infatti così come lecito ricordare, i due sono sempre di più in rotta di collisione con la famiglia reale, così come anche notato dal commentatore Fitzwlliams che ha parlato del nuovo battesimo di Lillibet, sorellina di Archie. Meghan e Harry con questo gesto confermerebbero la loro volontà di scindersi definitivamente dalla Royal family. Ovviamente non è dato sapere come reagirà a questa ipotesi la regina Elisabetta e tutti i reali inglesi; se ciò dovesse essere confermato, si rischia molto probabilmente il distacco definitivo tra le parti. Da non dimenticare le biografie non autorizzate che sono uscite nei mesi scorsi: hanno sconvolto ulteriormente gli equilibri.

I rapporti tesi con la cognata Kate

Molto spesso si parla del principe Harry e di Meghan Markle in rotta di collisione con Buckingham Palace. In realtà molti si chiedono quali siano i rapporti tra la donna e la cognata Kate Middleton. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web le due non si sarebbero mai tanto sopportate negli anni in cui erano ancora vicine. Un rapporto quasi freddo anche dovuto al passato di Harry. Infatti, quest’ultimo, sembrava essere molto attratto da Pippa Middleton, ovvero la sorella di Kate. Questo avrebbe accentuato ancora di più la freddezza tra le due donne.

