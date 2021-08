Alessio Boni, la malattia che l’ha devastato: non uscivo più di casa

Alessio Boni è uno degli attori più talentuosi e affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. In passato ha dovuto fare i conti con un malessere che l’ha devastato sotto ogni punto di vista. Ecco la causa di tanto dolore.

La carriera di Alessio Boni

Nato a Sarnico il 4 luglio 1966, Alessio Boni è un attore italiano. All’età di 14 anni ha iniziato a lavorare con il padre per poi prestare servizio un anno e mezzo nella Polizia di stato. A partire dal 1988 si è messo alla prova nel mondo del teatro e poi è passato a quello del cinema. Il film che gli ha dato la popolarità è stato Il mago diretto dal regista Ezio Pascucci. Nel frattempo nel 1992 si è diplomato nell’Accademia nazionale d’arte drammatica, perfezionando così il proprio talento. La vera svolta è arrivata nel 2003 con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana. Ha avuto modo di farsi conoscere anche nel piccolo schermo nel 2019 nella fiction La compagnia del cigno accanto alla bravissima Anna Valle. Come se non bastasse Alessio Boni partecipa anche a diverse organizzazioni e tra queste c’è Medici senza frontiere, che presta soccorso sanitario ed assistenza umanitaria in caso di conflitti e disastri naturali nelle zone meno sviluppate del mondo. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Tempo fa è stato invitato a La musica che gira intorno, programma che aveva la conduzione Fiorella Mannoia. Durante l’intervista ha avuto modo di raccontare un tragico avvenimento che non gli ha dato tregua pertanto tempo

“Era un’ossessione”

In poche parole Alessio Boni ha confessato di aver sofferto per un grave dolore che l’ha devastato sia da un punto di vista fisico che mentale. La causa che ha scatenato il tutto è stata la fine di una storia d’amore. Per lui quella relazione è diventata una ossessione al punto tale da non permettergli di lavorare bene. A un certo punto si rifiutava di uscire di casa, ma grazie alla madre è riuscito a capire la situazione ed affrontarla. “Non volevo più uscire, lavoravo male e pensavo a lei di continuo. Ero ossessionato dalla mia ex, fino a quando, dagli occhi di mia madre, sono riuscito a scorgere tutta la mia frustrazione”. Non è stato facile riacquistare proprio equilibrio interiore, però alla fine la forza di volontà ha avuto la meglio sul dolore. Attualmente è sereno, in quanto allontanato la negatività che aveva influenzato la sua quotidianità. L’attore è riuscito ad allontanarsi da quella situazione che lo stava distruggendo. Adesso è finalmente felice anche grazie all’amore della sua compagna Nina Verdelli che l’ha reso padre l’anno scorso.

Curiosità su Nina

La moglie è una scrittrice e giornalista. Grazie a lei Alessio Boni ha riacquistato il sorriso. Sono genitori del piccolo Lorenzo e a breve allargheranno la famiglia con l’arrivo del secondo figlio. Dopo la tempesta, il sole esiste per tutti. L’uomo non può fare altro che confermare.

