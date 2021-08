Giulia Salemi pazza di gioia in vacanza: “Ho realizzato un sogno”

Giulia Salemi è comparsa di recente nel piccolo schermo grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello Vip. Ha avuto modo di incontrare l’amore della sua vita, ovvero Pierpaolo Pretelli, con il quale compare raggiante sui social. Di recente, però, qualcun altro ha reso felice la ragazza. Ecco di chi si tratta.

Giulia Salemi è al settimo cielo

Giulia Salemi è una delle giovani più amate del mondo dello spettacolo italiano. Tutti sono concordi nel dire che è dotata sia di una bellezza estremamente naturale che di grande intelligenza. Tra le mura della casa del Grande fratello si è sempre messa in discussione esternando il suo pensiero con garbo ed eleganza. Non ha mai puntato sulla discussione per dare spazio a confronti costruttivi. Questo suo modo di essere ha fatto innamorare Pierpaolo, reduce da un due di picche di Elisabetta Gregoraci. La famiglia di lui non l’ha mai vista di buon occhio, in quanto sperava che l’amore potesse sbocciare con l’ex moglie di Flavio Briatore. A prescindere da tutto non hanno gettato la spugna e insieme hanno combattuto per restare uniti. Nessuno avrebbe mai scommesso sul loro rapporto, eppure adesso in tanti si sono ricreduti sul loro conto. Giulia è anche in buoni rapporti con l’ex del fidanzato e ciò conferma la sua bella personalità. In questi giorni stanno trascorrendo le vacanze a Maratea ed è lì che la ragazza ha realizzato un suo sogno. Ecco cosa è successo.

“La tua musica per me è magia”

“Vorrei…vorrei esaudire tutti i sogni tuoi…ecco uno l’ho appena realizzato…Cesare Cremonini il mio artista preferito di sempre. La tua musica per me è magia”, ecco cosa Giulia ha riportato nella didascalia della foto. E’ stata pubblicata due giorni fa e ha subito ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto seguita e amata sul web. Nello scatto ha un sorriso spettacolare, sicuramente il merito è del suo idolo che si è reso disponibile a immortalare il momento. Giulia non ha mai nascosto la sua passione per il cantante e l’averlo incontrato per le strade della località turistica non ha fatto altro che renderla felice. Anche Pierpaolo era presente, così anche lui ha chiesto una foto ricordo. I fan sono contenti per lei perché ha potuto conoscere colui che con la sua musica le ha sempre regalato tante emozioni.

Una sorpresa inaspettata

I due stanno insieme da poco tempo, eppure sembrano avere intenzioni serie. Pierpaolo si dichiara follemente innamorato di Giulia, dunque cerca sempre di sorprenderla. Per festeggiare il mesiversario le ha fatto portare un piatto con un dolcino e una candelina. La giovane, ignara di tutto, ha versato una lacrima di commozione. Sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.

