Simona Ventura, una dea sulla spiaggia: dal costume intero al bikini VIDEO

La simpaticissima e bravissima Simona Ventura è una delle donne di spicco del mondo della televisione italiana. Attualmente si sta godendo le meritate vacanze, ma non perde mai occasione di creare dei simpatici siparietti per i suoi fan. Di recente, per esempio, ha realizzato un video che ha riscosso un enorme successo. Ecco i consigli utili che ha dato per evitare di ritrovarsi in una determinata situazione.

La carriera televisiva di Simona Ventura

Nata a Bentivoglio il 1° aprile 1965, Simona Ventura è una conduttrice, showgirl e attrice italiana. Ha esordito nel 1988 come valletta nel quiz Domani sposi per poi dedicarsi al giornalismo sportivo. Tutti hanno notato la sua bravura, di conseguenza la Mediaset gli ha permesso di presentare vari show su canale 5. Dal 2001 al 2011 ha condotto per 10 stagioni consecutive Quelli che il calcio. Ha lavorato anche con Sky Italia e nel 2016 si è messa in gioco come concorrente de L’Isola dei Famosi, reality che ha condotto per 8 anni su Rai 2. Di recente è stata anche invitata da Maria De Filippi nella fase serale di Amici per giudicare le esibizioni degli allievi e spesso si è scontrata con alcuni colleghi per far valere le sue idee. Ha anche condotto un edizione di Temptation Island vip dove hanno partecipato l’ex marito Stefano Bettarini con la giovane compagna Nicoletta Larini. Simona ha dato dei saggi consigli alla ragazza per far funzionare il rapporto con l’uomo, dimostrando così di avere davvero una bella personalità. Ogni giorno arrivano conferme a riguardo, ha dato che Simona tende a condividere tante cose sui social. Di recente ha dato il meglio di sé con un video davvero sensazionale.

“Limitiamo i danni”

“Ecco il mio metodo antipaparassi 2021! Quando si va in acqua costume intero…Sotto l’ombrellone in posizione supina: bikini.

Limitiamo i danni”, ecco cosa ha riportato nella didascalia Simona Ventura. Non sono mancati tantissimi commenti di personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Non è passato inosservato quello di Marco Carta, ex vincitore di un’edizione di Amici: “Quali danni. Simo tu sei sempre fantastica, basta un tuo sorriso”. La bellissima conduttrice ironizza su come evitare di essere paparazzata. Ha valutato due soluzioni: indossare un costume intero quando vuole rinfrescarsi nella acque cristalline per poi restare immobile sotto l’ombrellone. Per tutta la durata del video ha mostrato il sorriso smagliante che da sempre la rende unica nel suo genere.

https://www.instagram.com/reel/CSrCp-aqGN0/?utm_source=ig_web_copy_link

Leggi anche -> Simona Ventura e Paola Perego splendide al mare: la foto in costume fa impazzire i fan

Curiosità interessanti

Non tutti sanno che Simona Ventura ha lavorato anche nell’ambito della moda e della pubblicità. Nel 2008 ha pubblicato il libro Crederci sempre, arrendersi mai. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1998 ha sposato Bettarini che ha reso padre di Niccolò e Giacomo. Nel 2004 si sono lasciati e dopo 6 anni la conduttrice ha iniziato una relazione con Gian Gerolamo Carraro. Nel 2018 è arrivata l’ennesima separazione, però ha riacquistato il sorriso con il giornalista Giovanni Terzi.

Leggi anche -> Simona Ventura e Matteo Bassetti, scontro di fuoco su Rai 3: “Ho diritto di parola”, “Faccia la conduttrice”