Disavventura per Giulia De Lellis in Sardegna: “Scena agghiacciante”

Dopo la sua partecipazione al dating show Uomini e Donne, il nome di Giulia De Lellis è ovunque. L’influencer, molto attiva sui social, spesso condivide con i suoi follower post e storie dei suoi momenti del cuore, vissuti sempre insieme alla famiglia e al fidanzato, Carlo Beretta.

Reduce da una splendida vacanza in Sardegna, tramite una storia postata sul suo account Instagram ufficiale, la De Lellis ha espressoe tutto il suo dissenso nei riguardi di un avvenimento poco piacevole avvenuto in aeroporto. Ecco che cosa è successo.

La reazione di Giulia

Chi la conosce e la segue sui suoi canali social, è a conoscenza di quanto Giulia De Lellis sia incline a esprimere sempre la propria opinione, senza curarsi troppo del giudizio degli altri. Bella, irriverente, simpatica e con uno spirito imprenditoriale che le ha permesso di crearsi un vero e proprio impero, l’influencer romana ha condiviso con il suo pubblico un episodio “agghiacciante”, molto probabilmente a sfondo razzista, a cui ha assistito durante il viaggio di ritorno dalle vacanze.

“All’aeroporto di Olbia pessima. Hostess razziste, maleducate e arroganti. Non ho davvero parole per descrivere la scena agghiacciante vissuta poco fa.” Sono state queste le parole che la De Lellis ha utilizzato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, menzionando la compagnia aerea Alitalia, per accennare a qualcosa di veramente spiazzante a cui la ragazza deve aver assistito. All’interno della storia che lei stessa ha reso pubblica, Giulia ha aggiunto: “L’unica razza che c’è è una ed è la brutta: i razzisti!”.

Cosa sia successo nel dettaglio non è dato saperlo. Sarà compito di Giulia, eventualmente, fare chiarezza sull’accaduto. Aspettiamo, quindi, ulteriori chiarimenti, con la speranza che questi atteggiamenti di tipo razzista (verso qualunque categoria) arrivino a essere sempre meno frequenti, o meglio ancora, a scomparire del tutto.

Il carattere peperino di De Lellis

Dopo la sua prima apparizione a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice, Giulia De Lellis ha letteralmente conquistato il mondo dei social, e non solo. La ragazza ha mostrato fin da subito il carattere forte e la grande tenacia che, nonostante la giovane età, l’hanno sempre contraddistinta. Il suo mondo, fatto di moda, make up e amore per la famiglia, ha ben presto conquistato e fatto appassionare milioni di ragazze di tutte le età, dando vita al cosiddetto “esercito” di follower: Le bimbe di Giulia De Lellis.

Nonostante l’enorme popolarità ottenuta – non solo tramite i social e le campagne pubblicitarie, ma anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello e alla conduzione dell’edizione italiana del programma Love Island (andato in onda su Discovery) – Giulia è riuscita a mantenere i piedi per terra, senza mai dimenticare i veri valori della vita come il rispetto, l’amore e l’educazione.