Albano e Jasmine Carrisi non si fermano più: dopo The Voice Senior nuovi progetti in tv

Nuovi progetti tv per Albano Carrisi e la figlia Jasmine con cui il cantante lo scorso anno ha condiviso il ruolo di giudice a The Voice Senior riscuotendo l’applauso del pubblico che ha apprezzato il gap generazionale fra i due apparso sempre molto cortese e composto. L’esclusione dei Carrisi da The Voice Senior ha fatto molto discutere, i due sono stati sostituiti da Orietta Berti oggi leader delle classifiche estive grazie al brano Mille realizzato insieme a Fedez e Achille Lauro. A quanto pare le carriere dei due Carrisi sembrano destinate a separarsi, entrambi sono molto richiesti in tv ma è evidente che hanno progetti diversi viste anche le alternate competenze professionali.

Albano ballerini vip di Ballando con le stelle?

Secondo alcuni rumors Albano potrebbe essere tra i vip che presiederanno Ballando con le stelle, una notizia che se fosse confermata sorprenderebbe per vari motivi. In primo luogo il cantante di Cellino San Marco sarebbe il primo vip ballerino ad aver partecipato ad un altro reality, Albano è stato naufrago dell‘Isola dei Famosi nel 2005 insieme alla figlia Romina un’esperienza che tutti ricordano soprattutto perchè in quell’occasione la Lecciso lasciò in diretta e per telefono il cantante.

Inoltre Albano ha partecipato qualche anno fa come ospite insieme all’ex moglie Romina Power a ballerino per una notte un numero che emozionò soprattutto in nostalgici della coppia d’artisti che ancora oggi sognano un reunion famigliare oltre che sul palco. La recente partecipazione poi del cantante a Il Cantante Mascherato ha fatto nascere un rapporto speciale tra Albano e Milly Carlucci quest’ultima potrebbe aver convinto l’artista ad accettare di fare Ballando con le stelle. Tutti indizi e nessuna certezza ma a quanto pare il cantante è prossimo a debuttare in qualche progetto tv molto ambito.

Mediaset nel futuro di Jasmine Carrisi?

Jasmine Carrisi dopo aver dimostrato d’essere perfettamente a suo agio in tv potrebbe approdare a Mediaset. Secondo alcuni rumors accreditati alla giovane figlia di Loredana Lecciso e d’Albano potrebbe essere affidato un format dal target giovane e musicale anche se c’è chi ha parlato di una sua presunta partecipazione al GFVIP.

Da ricordare che la passione di Jasmine resta la musica anche se l’esperienza tv l’ha motivata e le ha insegnato molto. I due Carrisi sembrano aver preso molto bene l’esclusione da The Voice Senior, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione avversa in merito anche perchè Albano conosce bene le dinamiche della tv. Anche la Clerici non ha commentato il cambio di guardia voluto dalla produzione del programma che debutterà il prossimo autunno sperando di replicare il successo dello scorso anno.