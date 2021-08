Paola Di Benedetto ha una nuova fiamma? L’ex gieffina sui social: “La mia storia deve rimanere segreta”

Quali sono i rimedi migliori per lasciarsi alle spalle la fine di una relazione? Una vacanza con le amiche e nuovi progetti lavorativi sono sicuramente un’ottima medicina. Allo stesso modo sembrerebbe pensarla anche Paola Di Benedetto: showgirl, modella e vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo l’annuncio della fine della relazione con il cantante Federico Rossi (ex componente del duo Benji&Fede) Paola si sta godendo la sua estate all’insegna di divertimento, mare, amiche e nuovi progetti per la sua carriera. E per quanto riguarda l’amore? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La “velata” smentita di Paola

L’indiscrezione di un nuovo presunto flirt di Paola Di Benedetto è venuta fuori dopo la pubblicazione di una articolo sul settimanale Chi: “Dopo la storia con il cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede) Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. Lui è un rampollo della Milano bene, ma al momento, la sua storia deve rimanere segreta”.

Ma ecco che, poche ore fa, è spuntata una storia sul profilo Instagram ufficiale di Paola Di Benedetto in cui scherza con l’amica Sara Daniele, commentando l’accaduto in maniera sarcastica: “Avrei voluto parlartene, ma al momento la mia storia deve rimanere segreta”. Sembrerebbe a tutti gli effetti che la showgirl abbia deciso di smentire subito le voci riguardanti la sua presunta nuova relazione. Per ulteriori aggiornamenti, non ci resta che aspettare eventuali sviluppi.

Paola: una ragazza dal cuore grande

Nata a Vicenza l’8 gennaio 1995, Paola Di Benedetto si è sempre fatta conoscere dal grande pubblico senza filtri, in tutta la sua dolcezza e spontaneità. I primi passi nel mondo dello spettacolo Paola li ha mossi partecipando a diversi concorsi di bellezza: si classifica seconda a Miss Veneto, mentre porta a casa il titolo di Miss Gran Prix 3 e Miss Model Girl, quest’ultimo ottenuto grazie all’arrivo in finale al concorso di Miss Verona. Il debutto sul piccolo schermo a livello nazionale, tuttavia, è avvenuto grazie alla partecipazione a Miss Italia, al programma Ciao Darwin 7, (ricoprendo il ruolo di Madre Natura) e a Colorado, entrando a far parte nel cast delle ballerine.

Negli ultimi anni abbiamo visto Paola Di Benedetto partecipare a due famosi reality: L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip. Dalla casa più spiata d’Italia Paola ne è uscita vincitrice, decidendo immediatamente di devolvere in beneficenza l’intero montepremi il quale, in quell’edizione, ammontava a una cifra di 100.000 euro.