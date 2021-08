Antonella Clerici, la figlia Maelle un incanto: eccola, sua fotocopia

Sapete che la conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha una figlia di 13 anni, nata dalla sua precedente relazione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La figlia della conduttrice

Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, dalla scorsa stagione televisiva, dopo 16 anni al timone de La Prova del Cuoco, del cooking-show di Rai Uno, E’ sempre Mezzogiorno. Stiamo parlando chiaramente di Antonella Clerici, che presto tornerà a condurre sia la nuova stagione del programma culinario, sia il talent The Voice Senior, su Rai Due. Clerici, in queste settimane, si sta godendo giorni di meritato relax, in compagnia di Vittorio Garrone e sua figlia Maelle a Cambembert, in Normandia.

Maelle è nata, il 21 febbraio del 2009, dalla relazione tra Antonella Clerici ed Eddy Mertens. I due si sono conosciuti nel 2007 e sono stati più di dieci anni insieme prima di lasciarsi. Oggi, a quanto si apprende, i due non avrebbero alcun tipo di rapporto.

La dedica di Antonella Clerici

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, in occasione dello scorso compleanno della piccola Maelle, Antonella Clerici ha scritto una bellissima dedica a sua figlia. Si legge: “Ti ho tanto desiderata, sono stata fortunata ad averti cosi come sei. Peccato tu non abbia potuto conoscere la mia mamma ( la tua nonna). Sei il mio sole, la mia vita. Oggi ti sei svegliata, mi hai fatto gli auguri e adesso stai preparando una torta x la mia festa. Auguri a tutte le mamme e a tutte le donne che hanno creato la loro famiglia del cuore”.

La conduttrice, Maelle e Vittorio Garrone, vivono in un paesino rurale, in provincia di Alessandria, Arquata Scrivia, in un bellissimo casolare immerso nel verde.