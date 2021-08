Concerto annullato, Anna Tatangelo gela i fans: “Mi spiace” | Ecco cosa è successo

La cantante Anna Tatangelo ha annullato il suo concerto previsto a Sora in serata. Ecco tutto quello che è successo.

Il post di Anna Tatangelo

La cantante Anna Tatangelo, in una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, ha dato una pessima notizia ai suoi fans. L’attesissimo concerto di Sora, in provincia di Frosinone, Comune natale della famiglia Tatangelo, è stato annullato. Nel post, l’ex compagna di Gigi D’Alessio spiega: “La data di stasera a Sora è rimandata a data da destinarsi”.

E ancora: “Lo stadio in questo momento dopo la bomba d’acqua non è agibile. Mi spiace, vi aggiornerò sulla data”. Nella giornata di ieri, un violento acquazzone si è abbattuto su Sora. Nelle stories postate dalla cantante, si vede chiaramente lo Stadio Claudio Tomei pieno d’acqua. Lo scorso 26 maggio, Tatangelo ha presentato il suo ultimo album, Anna Zero. Al momento non è chiaro quando sarà possibile tenere l’evento. La cantante, infatti, dal prossimo autunno, sarà impegnata in tv. Prima con All Together Now e All Together Now Kids, come giudice, e poi alla conduzione del programma della domenica pomeriggio Scene da un matrimonio.

Leggi anche ——> Tommaso Zorzi vacanze d’amore con Stanzani: le foto, baci e coccole

In vacanza con il suo nuovo compagno

Recentemente Anna Tatangelo è stata paparazzata insieme al suo nuovo compagno in vacanza. Si tratta del rapper napoletano Livio Cori. I due hanno trascorso alcuni giorni in barca. Tra i due la storia prosegue a gonfie vele, tanto che la cantante avrebbe già conosciuto i genitori del musicista.

Leggi anche —–> Temptation Island, Alessandro e Carlotta lite e insulti social: “Sono inviperito”

In questi giorni, la notizia della dolce attesa di Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio, ha fatto il giro dei social. Da quanto si apprende, Tatangelo non avrebbe gradito di esser venuta a conoscenza del tutto quasi per caso.