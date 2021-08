Pier Silvio Berlusconi spesa pazza: il super regalo per il suo amore, cifra a sei zeri

Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin, ha regalato al figlio Lorenzo Mattia, in occasione del suo compleanno, uno splendido dono. Ecco di cosa si tratta.

Il regalo di Pier Silvio Berlusconi

Una delle coppie più amate dal grande pubblico: Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, e Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset, si stanno godendo le vacanze nella loro splendida villa di Portofino. La coppia, insieme ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione televisiva. Toffanin, confermatissima al timone del talk del sabato pomeriggio, sarà anche conduttrice di un nuovo format in onda la domenica pomeriggio, in sostituzione di Barbara D’Urso. Nelle scorse settimane, in occasione dell’undicesimo compleanno del primogenito, Berlusconi ha voluto fargli un grande regalo inaspettato.

Di cosa su tratta? E’ una barca che ha inciso il suo nome. La famiglia Berlusconi, da sempre, è appassionata di nautica, passione trasmessa anche ai nipotini dell’ex Presidente del Consiglio. In particolare, una barca a remi che ha oltre 50 anni ed è stata restaurata alla perfezione per l’occasione.

La gioia in casa Berlusconi

Incontenibile la gioia del piccolo, la quale è stata immortalata dai paparazzi del settimanale Chi. Nello scatto si vede l’Amministratore Delegato Mediaset in barca con i suoi figli, mentre mamma Toffanin aspetta il loro ritorno.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, sono insieme da circa 20 anni. I due si sono conosciuti agli inizi del 2000, quando l’attuale conduttrice era una letterina a Passaparola, programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il loro primo incontro è avvenuto presso lo Stadio San Siro, durante una partita di beneficenza del Milan, allora di proprietà della famiglia Berlusconi.