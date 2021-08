Tina Cipollari avete mai visto il figlio? Uguale a papà Kiko

Conoscete il figlio di Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, e dell’hair stylist Kiko Nalli? Ecco chi è Mattias.

Il figlio di Tina Cipollari

Lei è una delle assolute protagoniste di Uomini e Donne, programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando dell’opinionista Tina Cipollari. La nuova stagione della trasmissione cult Mediaset è alle porte, ma circolano insistenti rumors circa la partecipazione di Tina al reality La Talpa. Vedremo. Ma oggi parliamo della vita privata della vamp viterbese. Conoscete suo figlio Mattias? Lo abbiamo visto, come protagonista e complice, nello scherzo ordito da Le Iene contro mamma Tina.

Mattias è nato dal matrimonio tra Tina Cipollari e l’hair stylist Cristian Maria Nalli, detto Kiko. I due hanno avuto anche altri due figli, Francesco e Gianluca. La vamp di Mediaset e Nalli si sono sposati nel maggio del 2005 e si sono poi separati nel marzo del 2018. Il giovane Mattias vanta già un numero ragguardevole di followers, a 16 anni, e sono in molti a scommettere che il giovane intraprenderà la strada del mondo dello spettacolo come la mamma.

Leggi anche —–> Antonella Clerici, la figlia Maelle un incanto: eccola, sua fotocopia

Le parole di Tina Cipollari

Tina Cipollari, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha rivelato di essere una mamma molto presente. Ha spiegato: “Sono una madre molto apprensiva specialmente quando sono al lavoro, quando non sono io lì in casa con loro e non posso vigilare e tenere sotto controllo la situazione mi agito molto. I miei figli sono nel pieno dell’adolescenza, il periodo più difficile per noi mamme, penso per tutte”.

Leggi anche —–> Tommaso Zorzi vacanze d’amore con Stanzani: le foto, baci e coccole

E ancora: “Mattias, il più grande da poco ha la microcar e sa che appena arriva a scuola deve chiamarmi. Lui spesso se ne dimentica e allora chiamo io e se trovo il telefono spento mi prende l’ansia, vado nel pallone! Allora chiamo la scuola, la preside”.