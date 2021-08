Serena Rossi: vacanze d’amore tra baci e coccole per l’attrice napoletana

Sono tanti gli artisti emergenti che, nel giro di poco tempo, riescono a conquistare il grande pubblico grazie al proprio talento. Così è successo anche a Serena Rossi, figlia della città partenopea per eccellenza.

Eclettica, bella e talentuosa, Serena è diventata ben presto uno dei personaggi più seguiti e amati del piccolo schermo… e non solo. Come è giusto che sia, però, nella vita dell’attrice non esiste solo il lavoro, e quest’estate si sta godendo delle meritate vacanze, insieme alla sua famiglia, all’insegna del sole, del mare e del relax. Scopriamo insieme come Serena Rossi sta trascorrendo questi mesi estivi.

Un sorriso vale più di mille parole

Diventare una celebrità è, senza dubbio, una delle carriere più ambite da chi ama il mondo della musica e del cinema. Ma si sa, come ogni ambiente lavorativo, anche quello dello spettacolo è sottoposto a periodi di stress non indifferenti. Questo accade specialmente a chi, come Serena Rossi, è impegnato su più fronti. Conoscete un modo migliore per rigenerarvi e liberarvi dall’ansia del lavoro, se non quello di trascorrere delle rilassanti vacanze insieme alle persone che amate? No, esatto. Ed è proprio quello che la nostra Serena si sta concedendo in queste settimane, così come possiamo vedere in uno degli scatti pubblicati sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice.

“Vacanza di coccole”: è così che Serena Rossi definisce il momento che sta vivendo insieme alla sua famiglia. L’attrice, infatti, oltre che un fisico da urlo, mostra un sorriso e una serenità in volto che fanno trasparire un turbinio di emozioni positive. Relax, amore e felicità, sono queste le tre regole d’oro che l’artista partenopea ha deciso di seguire quest’estate, dopo una stagione televisiva che l’ha vista protagonista a 360°.

Quando la parola “lavoro” fa rima con “amore”

Fino a qualche tempo fa, il nome di Serena Rossi veniva associato principalmente a quello di Carmen Catalano, il personaggio con cui l’attrice ha esordito nel mondo del piccolo schermo nella soap opera Un posto al sole. Questo lavoro per l’attrice non coincide solo con il suo primo ingaggio importante, ma anche con l’inizio della sua storia d’amore. Sul set della fiction, infatti, Serena conosce l’attore Davide Devenuto, uomo con cui, negli anni, ha costruito una splendida famiglia. Dal loro straordinario amore, nel 2016 è nato il loro unico figlio, il piccolo Diego.

Abbandonato il personaggio di Carmen, Serena Rossi ha dato uno slancio non indifferente alla sua carriera. Negli ultimi anni, infatti, ha preso parte con il ruolo di protagonista a diverse fiction e film di successo, tra cui ricordiamo anche Mina Settembre e Io sono Mia. Durante la sua carriera, Serena ha dimostrato di essere anche una vera e propria domatrice di palcoscenici: a tal proposito, nel 2017 le viene affidata la conduzione di Detto Fatto per sostituire temporaneamente Caterina Balivo, ex padrona di casa del programma, la quale all’epoca era in maternità. Non contenta, Serena Rossi è riuscita successivamente ad avere un programma tutto suo e, nel 2021, l’abbiamo vista al timone della trasmissione in onda nella prima serata di Rai1 Canzone segreta.

Oltre alla recitazione, Serena Rossi ha un’altra grande passione: la musica. Il suo talento anche in campo musicale ha fatto sì che prestasse la voce a uno dei personaggi dei cartoni animati più amati: Anna, una delle protagoniste del film d’animazione Frozen.