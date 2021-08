Matrimonio a Prima Vista, è scattata la scintilla tra due ex concorrenti? I dolci scatti tra i due

Matrimonio a Prima Vista, uno degli show più apprezzati degli ultimi anni, sembra sia riuscito nell’intento di far sbocciare l’amore tra due concorrenti ma non come previsto. Ecco di chi si tratta.

Trasmesso nella versione italiana da 2016, Matrimonio a Prima Vista ha fin da subito conquistato i telespettatori che non hanno potuto fare a meno di appassionarsi alle dinamiche dello show in cui due totali sconosciuti devono dichiararsi amore eterno sulla base di scelte scrupolosamente valutate dagli esperti.

Un nuovo amore?

Nonostante le premesse dello show, tanto nella versione italiana che in quelle estere, sono state veramente poche le coppie riuscite a portare avanti il matrimonio una volta terminato il programma. Non è questo il caso di Francesca e Stefano, Andrea e Nicole, concorrenti della quinta edizione che una volta spente le telecamere hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia. Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, sembra che Matrimonio a prima vista sia riuscito a far nascere un nuovo amore.

Il rapporto tra Francesca e Andrea

Si tratta proprio di Francesca Musci e Andrea Ghiselli che dopo la separazione dai rispettivi partner, pare si siano avvicinati accrescendo il loro feeling e stuzzicando la curiosità dei fan tramite i contenuti condivisi sui social network. A insospettire i rispettivi follower anche alcune dediche speciali e i like lasciati l’uno alle foto dell’altra. Inoltre i due hanno condiviso alcuni scatti al mare che fanno pensare alla possibilità che abbiano passato le vacanza estive insieme. Insomma la curiosità dei fan è sempre maggiore e sembra che adesso abbiano cominciato a sperare nell’inizio di una relazione tra i due ex concorrenti di Matrimonio a Prima Vista.

La precisazione di Andrea e Francesca

Nonostante le ipotesi e le speranze dei follower, Andrea e Francesca hanno tenuto a precisare più volte che il loro è allo stato attuale un bellissimo rapporto di amicizia, ma vista la crescente sintonia tra i due nulla è da escludere. Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire come si evolveranno le cose.