Beppe Vessicchio e la verità sull’addio ad Amici: “Rimasi spaesato”

In una lunga intervista rilasciata al Corsera, Beppe Vessicchio ha parlato della sua attuale carriera, ma anche del suo allontanamento dal piccolo schermo e dell’addio ad Amici. Ecco le sue parole.

Beppe Vessicchio e la tv

Uno dei maestri d’orchestra più amati dal grande pubblico. Stiamo parlando di Beppe Vessicchio che, in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera. Divenuto molto celebre grazie al Festival di Sanremo, su Rai Uno, Amici, su Canale 5 e diverse ospitate in televisione, negli ultimi tempi Vessicchio si è allontanato progressivamente dal piccolo schermo. Cosa è accaduto? Ha raccontato il maestro: “C’era la serialità di Amici, e di tanti altri programmi, una popolarità diffusa, capillare. Lusinghiera, non lo nascondo. Ma io sentivo che mi stavo immettendo in un’autostrada in cui facevo le cose per un senso di inerzia, per dovere, per lavoro”.

Continua Beppe Vessicchio: “Vedo tanta ansia di concretizzazione: fama, stabilità, soldi. Così però ci si inaridisce”. Il maestro ha dunque cercato nuovi stimoli, ma non di certo nascosto le difficoltà iniziali: “In un primo momento rimasi spaesato, senza equilibrio. Ma dopo mi sono accorto che senza quel senso di ripetitività potevo fertilizzare la mia musica”.

Nuovi progetti per il maestro

Vessicchio, in qualità di ambasciatore Unicef, sarà presente al Link Festival di Trieste, il prossimo 5 settembre. Insieme alla grande Onlus, ha visitato in Venezuela, El Sistema, un progetto di educazione musicale aperto a tutti i ragazzi.

E conclude: “Presto sarò a Forcella, a Napoli, per un progetto con Forcella Brilla, il campo di educazione scientifica e tecnologica. Senza contare che seguirò dei giovani anche con un bel progetto legato ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026″