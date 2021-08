Aurora Ramazzotti e Sara Daniele ai ferri corti? Il botta e risposta via social

Aurora Ramazzotti è un personaggio pubblico, di conseguenza è spesso al centro dell’attenzione anche quando non dipende da lei. Stavolta si è detto che ha avuto una lite con Sara Daniele, un’amica di vecchia data. Le due hanno voluto subito mettere in chiaro le cose.

Lite in corso tra Aurora e Sara?

Aurora Ramazzotti da tempo combatte il fenomeno del catcalling, dunque per questo motivo molte persone tendono a puntarle il dito contro per una serie di scatti che pubblica. Infatti Fabrizio Corona ha avuto da ridire sul suo atteggiamento in seguito alla condivisione di uno scatto che la ritrae in costume. Una buona parte degli utenti social sta dalla parte della ragazza, ragion per cui non ha nulla da temere. Ancora una volta si sta parlando di lei sul web perché si dice che abbia litigato con una sua carissima amica, vale a dire Sara Daniele, ovvero la figlia del grande Pino Daniele. Le due sono legate da un profondo affetto da ben 12 anni, quindi i fan si sono preoccupati e hanno chiesto cosa sia successo tra loro. La curiosità si è scatenata in base a un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti.

Vacanze separate per le ragazze

In poche parole i follower di entrambe hanno notato che non si seguono più sui social. Il tutto sarebbe avvenuto dopo una vacanza che hanno organizzato a inizio estate. Sarebbero dovute partire con i rispettivi fidanzati: Goffredo e Marco. Il primo è uno studente e convive con Aurora a Milano mentre l’altro è lo speaker di RTL. Stranamente hanno deciso di intraprendere viaggi diversi. Gli amici più stretti hanno riferito che alla base della rottura c’è un motivo abbastanza grave. Queste voci sono state poi riportate sulla rivista Chi di questa settimana. In effetti è ben risaputo che le due hanno dei caratteri totalmente opposti, di conseguenza molti hanno dato per scontato che un giorno sarebbero arrivati ai ferri corti. Per fortuna sono state messe in chiaro le cose inerenti a questa faccenda da entrambe su Instagram.

Leggi anche -> Eros Ramazzotti a Mykonos in dolce compagnia. Ecco chi è la bellissima, esplode il gossip

“Sara Daniele siamo amiche, giusto?”

Aurora ha condiviso un post in cui compare con Sara e con un simpatico botta e risposta fanno capire che non c’è alcuna lite in corso. “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Sara Daniele siamo amiche, giusto? Risp in privato”. Sara ha subito risposto: “Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litiga? Ti aspetto sul ring”. Così facendo hanno dimostrato che la notizia è del tutto falsa. Per quanto riguarda la vacanza hanno deciso senza alcun motivo di farla separatamente. Per la questione Instagram, invece, hanno dichiarato che la loro amicizia va ben oltre un segui o un like.

Leggi anche -> Tutti contro Pio e Amedeo: Michele Bravi e Aurora Ramazzotti senza freni