Cesare Bocci, avete mai visto sua moglie Daniela? Ecco chi è la bellissima food blogger

Cesare Bocci è un attore di grande spicco nel mondo dello spettacolo italiano. Attualmente è presente nel piccolo schermo nel ruolo di conduttore nel programma Viaggio nella grande bellezza e sta riscuotendo un enorme successo. Il merito senza dubbio della sua professionalità. Non tutti sanno che ha una moglie che lo sostiene in tutto ciò che fa. Lei è Daniela Spada.

Chi è Daniela, la moglie di Bocci?

Daniela Spada ha 56 anni, è nata nel 1964 ed è legata all’attore italiano dal 1993. Dopo aver ottenuto il diploma, ha lavorato come graphic designer. Con il passare del tempo si è allontanata dalla sua attività per dedicarsi al mondo della cucina e del food blogging. Ha studiato per diventare una pasticcera e uno chef professionista. Non solo ha curato diversi progetti, come Cucina amore mio, ma ha aperto anche una scuola di cucina. Si è messa alla prova anche a Ballando con le stelle, dimostrando così di essere brava anche con le scarpe da ballo. Daniela e Cesare Bocci sono genitori della piccola Mia e dopo la sua nascita la donna ha avuto problemi di salute tali da far preoccupare sia il marito che i suoi cari.

“Abbiamo deciso di raccontarlo”

Daniela è stata colpita da un ictus ed un’ embolia che che le hanno causato un inaspettato coma. Dopo tanto tempo è riuscita a recuperare per riprendere poi in mano la sua vita. In un secondo momento ha dovuto fare i conti con un tumore al seno. Non è stato facile per lei affrontare anche questo dramma, però con la sua grande tenacia ha avuto la meglio anche stavolta. È stata un modello di riferimento per coloro che hanno vissuto il suo stesso calvario. Se ha vinto questa ardua impresa è anche merito di Cesare Bocci che non si è mai arreso. E’ stato accanto a lei nei momenti più bui che adesso sono fortunatamente un lontano ricordo. Hanno deciso di scrivere un libro intitolato Pesce D’Aprile – lo scherzo del destino che ci ha reso più forti per raccontare questa fase della loro vita. “Stette due mesi in neurologia, dopodiché arrivo il tempo di una lunga riabilitazione in clinica. Abbiamo deciso di raccontarlo per portare avanti un messaggio”, ecco quanto detto dall’attore in una delle innumerevoli interviste.

Mia, una bellissima giovane

“Quando Mia di notte si svegliava e chiamava papà, imparai ad aiutare Daniela ad alzarsi dal letto per andare in cameretta a tranquillizzarla”. In effetti a causa di ciò che ha passato, non riusciva a fare le cose più semplici. Per fortuna tutto si è sistemato e adesso la donna può vivere a pieno la sua splendida famiglia. Mia è una giovane 20enne e tutti sono concordi nel dire che sia bellissima. Sicuramente avrà ereditato dai genitori sia fascino che altre doti.

