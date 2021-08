Lo scatto di Elisabetta Gregoraci in barca infiamma il web

Le vacanze estive 2021 sono oramai in dirittura d’arrivo. In attesa di scoprire cosa ci riserveranno i mesi invernali, noi tutti siamo intenti a goderci gli ultimi raggi di sole prima di tornare alla solita routine quotidiana. Anche le celebrità si stanno godendo i mesi estivi prima di tornare a lavoro con nuovi progetti. Una su tutte è la bellissima Elisabetta Gregoraci.

Reduce dalla conduzione del programma andato in onda su Italia1, Battiti Live, Elisabetta sta trascorrendo le sue meritate vacanze insieme agli amici più cari e il suo unico grande amore: suo figlio Nathan. Durante una delle sue gite in barca, la conduttrice ha deciso di pubblicare una foto che ha fatto decisamente impazzire i suoi follower. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta, fisico statuario sui social

Capri, Ibiza, Formentera e, infine, Costa Smeralda: questo l’itinerario delle vacanze della conduttrice Elisabetta Gregoraci. Durante questi giorni di relax trascorsi in barca, Eligreg non si è limitata solo a prendere il sole o a fare il bagno nelle splendide acque del mare della Sardegna, ma si è anche cimentata in un’attività acquatica mai provata prima: il wake board. Insomma, non solo bella, brava e talentuosa, ma anche intraprendente e sempre pronta ad affrontare nuove sfide! Ciò che ha mandato in delirio i fan, tuttavia, non è di certo stata la sua performance sportiva, bensì una foto che Elisabetta ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale.

Il post la ritrae distesa mentre prende il sole, con il fisico mozzafiato che da sempre la contraddistingue. Non c’è che dire, Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano!

La vera Elisabetta

Dopo la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è diventata ancor più amata e seguita di quanto non lo sia mai stata. Prima che varcasse la porta rossa della casa più spiata d’Italia, noi tutti conoscevamo la Gregoraci, ma solo in pochi erano a conoscenza di chi fosse Elisabetta.

Durante il suo percorso all’interno del reality, la conduttrice si è mostrata come non aveva mai fatto prima: ha raccontato le sue fragilità e le sue paure, l’abbiamo vista ridere, piangere e arrabbiarsi. Una concorrente perfetta, insomma, la quale ha deciso di donarsi al suo pubblico proprio con l’intenzione di liberarsi di alcune etichette che, nel corso degli anni, le sono state ingiustamente attribuite. Un viaggio stupendo, dunque, durato però solo tre mesi.

Come molti di voi sicuramente sapranno, l’ultima edizione del Grande Fratello è stata una delle più lunghe della storia del reality. Prima del periodo natalizio, Alfonso Signorini ha dato ai concorrenti la possibilità di decidere se continuare l’avventura e trascorrere le vacanze all’interno della casa, o uscire definitivamente dal gioco e tornare dai propri cari. Elisabetta Gregoraci, senza pensarci due volte, ha scelto di uscire e trascorrere le festività insieme alla sua famiglia e al suo adorato Nathan, nato dal matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore.