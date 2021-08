Rottura definitiva tra Alberto di Monaco e Charlene: “Il divorzio è imminente”

Da giorni Charlene Wittstock e il principe di Monaco Alberto sono al centro del gossip per un ipotetico divorzio. Lei da mesi si trova in Sudafrica. Il motivo? Non può viaggiare a causa delle sue condizioni di salute. In realtà ci sarebbe altro che è venuto a galla da qualche ora. A spiegare come stanno le cose ci ha pensato Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly.

Le parole inaspettate su Charlene e il principe Alberto

Il 26 giugno 2010 Alberto di Monaco ha ufficializzato il suo fidanzamento con la nuotatrice sudafricana Charlene Wittstock. Il rito civile è stato celebrato nella sala del trono del palazzo dei principi di Monaco il 1° luglio 2011. Il giorno dopo si è svolta la cerimonia religiosa. I due sono diventati i genitori di due splendidi gemelli il 10 dicembre 2014. Tutti sono concordi nel dire che la principessa sia dotata di un fascino strepitoso tale da stregare tutti. Per questo motivo Alberto di Monaco è stato sempre definito un uomo fortunato, eppure negli ultimi giorni stava circolando una voce inerente ad una ipotetica rottura. A spiegare come stanno veramente le cose è stata Christa Mayrhofer-Dukor.

“Il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile”

Charlene si trova in Sudafrica da tanti mesi ormai. Ha sempre giustificato ciò dicendo che a causa delle sue condizioni di salute non poteva viaggiare con l’aereo. È ben risaputo che si è dovuta sottoporre a degli interventi chirurgici per un’infezione alle vie respiratorie. Secondo fonti attendibili sembra che il marito e i figli siano andati a trovarla solo una volta. Queste notizie hanno allarmato la massa. Di conseguenza la curiosità ha avuto il sopravvento e sembra proprio che siano arrivate le risposte tanto richieste da Grace Kelly. La donna avrebbe riferito di aver avuto un incontro con Alberto di Monaco: “Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlene è in una fase di allontanamento, non soltanto fisico…Il divorzio è imminente”. Poi ha aggiunto di essere rimasta stupita dal tono utilizzato dall’uomo: “Credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, le va per la sua strada, lui ha scelto la sua. Francamente avevo già una sgradevole impressione”.

Leggi anche -> Retroscena Charlène di Monaco: dalla presunta crisi alle molteplici operazioni, e lei si mostra così

Una nuova versione della principessa

Charlene non ha potuto affrontare un viaggio per tornare nel castello. Nel frattempo non è apparsa più come la classica principessa triste perché si è dedicata a ciò che ama, ovvero alla difesa degli animali a rischio di estinzione. Probabilmente avendo abbandonato per un po’ i suoi impegni principeschi, ha riacquistato il sorriso. Stando a quanto detto da Grace Kelly, a breve potremmo assistere alla definitiva rottura. Tuttavia coloro che hanno sognato con la loro favola, sperano di assistere a un finale diverso.

Leggi anche -> Charlène irriconoscibile : la principessa di Monaco come non l’avete mai vista, cosa sta succedendo