Raimondo Todaro all’attacco di Carlucci: “Alcune cose non mi sono andate bene. De Filippi? Le sarò per sempre grato”

In una lunga intervista, il ballerino Raimondo Todaro ha parlato del suo rapporto, tra alti e bassi, con la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci. Ma anche di Maria De Filippi e di Amici.

Le parole di Raimondo Todaro

Nei giorni scorsi, il botta e risposta tra la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e il ballerino Raimondo Todaro, ha tenuto banco nel mondo dello spettacolo nostrano. La querelle, però, non è affatto conclusa, anzi. Ma andiamo con ordine. Il ballerino, in un post pubblicato sui suoi account ufficiali, ha annunciato il suo addio, dopo 15 anni da protagonista, dello show di Rai Uno. La conduttrice, in una serie di tweet al vetriolo, ha sostenuto non solo di non essere stata messa al corrente dal ballerino, ma che quest’ultimo fosse già in accordo con un’altra produzione. Non si era fatta attendere la controreplica di Todaro, il quale aveva cercato di difendersi, sostenendo che, la sua positività al Covid di quei giorni, lo avevano di fatto impossibilitato ad incontrare qualcuno. Ma qual è la verità?

Raimondo Todaro, in una lunga intervista rilasciata a magazine Oggi, torna sull’argomento, ma anche sui rapporti con Milly Carlucci e le voci di un suo approdo ad Amici. Già perché dietro il suo addio a Viale Mazzini, ci sarebbe una clamorosa offerta di Maria De Filippi. Il ballerino ha spiegato che già da qualche anno, Carlucci e la produzione fossero al corrente della sua intenzioni di intraprendere nuove strade professionali. Ha raccontato: “Sapeva benissimo. Sono entrato a Ballando a 18 anni, ora ne ho 34: non aveva senso continuare. Non mi è piaciuto che abbia tentato di mettermi in cattiva luce con quel post”.

Leggi anche ——> Aurora Ramazzotti e Sara Daniele ai ferri corti? Il botta e risposta via social

Il ballerino tra Carlucci e De Filippi

Raimondo Todaro ha voluto poi chiarire le indiscrezioni su Amici. Malgrado l’assenza di ufficialità, a quanto pare, sarà lui il nuovo insegnante di danza, mentre Lorella Cuccarini, passerebbe al canto. L’addio con la Rai e il possibile approdo a Mediaset, sono due eventi distanti. Ha spiegato: “Ho fatto un salto senza rete, non ho giocato sporco. Nessuna trattativa economica con Maria, né contratto firmato”. Il ballerino non smentisce le voci circa il suo arrivo a Cologno Monzese: “Ci lavora anche la madre di mia figlia, sarei un pazzo all’idea di non essere lusingato”.

Leggi anche ——> Lo scatto di Elisabetta Gregoraci in barca infiamma il web

Raimondo Todaro parla poi dei suoi rapporti personali con Milly Carlucci: “Milly non ha difetti. Quest’anno ci sono state cose che non mi sono andate bene. Ma sono cose personali che devono restare tali. Resta l’amicizia, a prescindere”. E su Maria De Filippi: “Maria è un fenomeno, mi è stata vicina mentre mi stavo separando. Le sarà sempre grato”.