Beautiful, anticipazioni venerdì 20 agosto: addio definitivo tra Ridge e Brooke?

Come di consueto anche nel primo pomeriggio di venerdì 20 agosto andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata.

Trasmessa in Italia dal 1990, Beautiful ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti trame e alle appassionanti storie d’amore dei suoi personaggi. Attualmente la serie ha all’attivo 33 stagioni per un totale di 8587 puntate che hanno regalato grandi emozioni al pubblico da casa.

Beautiful anticipazioni venerdì 20 agosto

Nella nuova puntata in onda su Canale 5, Shauna è finalmente tornata da Los Angeles ma appena arrivata si rende conto di non essere un ospite gradito. Ridge sembra voler tenere le distanze dopo essere stato ingannato da lei ma Fulton sembra essere pentita di aver approfittato di un suo momento di debolezza con l’aiuto di Quinn, per poterlo sposare e distruggere Brooke. Nonostante ciò proprio Quinn non vuole che la sua amica rinunci allo stilista e farà di tutto per farle passare i sensi di colpa.

La fine del matrimonio tra Brooke e Rindge

Nel frattempo a Villa Forrester, Brooke riporta l’anello a Ridge sancendo con questo gesto la loro separazione definitiva. Nonostante ciò l’uomo proverà in tutti i modi a convincerla a non allontanarsi da lui scusandosi per quanto accaduto ma la Logan non riesce a credere che l’uomo della sua vita sia arrivato a sposare un’altra donna dimenticandosi così facilmente di lei.

LEGGI ANCHE—>Beautiful, colpo di scena: un incredibile addio in vista prima della fine del 2021

Lo spirito vendicativo di Quinn

Quinn approfitterà di questa situazione tra Brooke e Ridge per fare in modo che la sua amica, Shauna, non venga fatta fuori da casa Forrester con l’obiettivo di portare a termine il suo piano contro la Logan. Proprio in questa situazione Eric si renderà conto di quanto in sua moglie bruci ardentemente il fuoco della vendetta.