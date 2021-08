Una Vita, anticipazioni venerdì 20 agosto: l’inganno di Servante e i sospetti di Fabiana

Scopriamo insieme alcune anticipazioni dell’episodio di Una Vita che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 20 agosto alle 14:10 su Canale 5.

Trasmessa sul piccolo schermo dal 2015, Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli ultimi anni che ha conquistato milioni di telespettatori raccontando le storie di varie famiglie e di un gruppo di domestiche che vivono nel quartiere spagnolo Acacias agli inizi del XX secolo.

I guai di Rosita e Liberto

Nel nuovo episodio di Una Vita, Rosina e Liberto, a causa di un guasto alle tubature che ha reso la loro abitazione inagibile, sono costretti ad accettare l’aiuto di Mendez che si offerto di ospitarli in una stanza della pensione che gestisce con Fabiana. Nonostante il grosso aiuto loro offerto, per i coniugi Mendez, abituati a vivere in una situazione molto agiata, non sarà facile adattarsi a queste, seppur temporanee, condizioni.

Per Fabiana qualcosa non torna

Qualcosa però non torna e a rendersene conto è proprio Fabiana, alla quale non sfugge niente. Infatti la madre di Cayetana nota come proprio nel momento in cui Servante si è convinto a voler trasformare la pensione in un locale elegante, i Mendez, una famiglia benestante e abituata a un certo stile di vita, si trovino a dover soggiornare proprio lì. Secondo la donna non si tratta di una coincidenza e in effetti non ha tutti i torti, infatti proprio l’ex portinaio è l’artefice dei guasti idraulici causati all’abitazione dei due coniugi.

LEGGI ANCHE—>“Una vita”, chi è l’attrice che interpreta Laura. Tutto su Agnès: età, foto Instagram, vita privata

Ramon entra in politica

Dopo un lungo periodo di malattia, finalmente il piccolo Moncho si è ripreso e adesso sembra stare bene. Nel quartiere sono tutti felici della lieta notizia, in particolare Ramon che visto il miglioramento dello stato di salute del nipote, decide di riprendere in mano la propria vita e di dedicarsi alla politica.