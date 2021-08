Enrico Brignano, struggente ricordo: “Sono dieci anni che non ci sei più…”

Un ‘estate felice quella d’Enrico Brignano che non solo è entusiasta di tornare sul palcoscenico dopo mesi di stop dovuti alla pandemia, ma anche perchè la sua vita privata sta vivendo un momento magico. Papà per la seconda volta di Niccolò nato dall’unione con Flora Canto che è mamma anche della primogenita Martina Enrico in queste settimane ha condiviso tutta la sua gioia con i followers condividendo pensieri e momenti di vita quotidiana trascorsi con la compagna e ai figli.

Enrico Brignano commuove su Ig

Ironico, divertente, comico di successo Enrico Brignano è molto attivo sui social nonostante ogni tanto ne critica in modo sarcastico l’eccessiva presenza. Nonostante questo il comico romano non manca di commuovere i suoi fans pubblicando pensieri nostalgici a volte inaspettati da un personaggio sempre pronto alla battuta come lui, In questi giorni il comico ha avuto un pensiero speciale per il padre deceduto 10 anni fa, un messaggio diretto al genitore dove gli rivela tutto le cose belle che gli sono successe nella vita in questo periodo. Brignano parla al padre del figlio appena nato a cui ha dato come secondo nome quello del padre, ma anche di Martina e di Flora.

Il comico ha un pensiero anche per la mamma che nonostante qualche vuoto di memoria non manca mai di parlare del padre: “Ciao Papà oggi sono dieci anni che non ci sei più…noi stiamo tutti bene grazie a Dio, mamma pure sta bene ogni tanto dimentica le cose ma di te non si dimentica mai…anche noi io, Rino non ti dimentichiamo mai! Ho talmente tante cose da dirti che non so da dove cominciare…ah si tra qualche giorno Niccoló farà un mese… e Martina sa colorare senza uscire dai bordi… Flora è Fantastica dovresti conoscerla un giorno… io ho preso qualche chilo… sto tentando in bici di recuperare…ah”.

Enrico Brignano: “Ho le lacrime agli occhi…”

Enrico Brignano ricorda il papà in modo struggente, parole da cui si percepisce un vuoto procurato dalla perdita di un genitore. Il comico è felice e gli scatti social confermano il momento top che sta vivendo con la sua famiglia ma questo non gli impedisce di rivelare il suo dolore per non poter condividere le gioie con il genitore:

“Scusa che sbadato ti scrivo cose che tu forse sai già…. Ora ti devo lasciare anche perché con le lacrime negli occhi non riesco a vedere bene la tastiera… ti scrivo appena posso …tu continua a riposare in pace💔” Le parole di Brignano hanno ricevuto tantissmi like e commenti d’elogio: “Enrico….mi hai fatto piangere….ti abbraccio” ha scritto commossa Mara Venier. “Mi fai commuovere!❤️” ha commentato Tosca D’Aquino. Un abbraccio quello che il comico ha ricevuto dai suoi fans vero e sincero.