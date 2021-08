È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici stoppata in Rai? Rischia la partenza in autunno

Il 13 settembre è la data in cui è previsto l’inizio della programmazione televisiva autunnale per la Rai, ma qualcosa potrebbe andare storto. Scopriamo di cosa si tratta.

Proprio il 13 settembre è previsto il ritorno in tv di Storie Italiane con Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e ancora Unomattina con Marco Frittella e Monica Giandotti. Dopo la pausa estiva alcuni dei programmi Rai di maggiore successo della passata stagione televisiva torneranno a intrattenere il pubblico a casa o almeno così dovrebbe essere.

A rischio l’inizio della nuova stagione televisiva

Infatti secondo quanto riportato dal portale, davidemaggio.it, nel giorno in cui dovrebbe prendere il via la nuova stagione televisiva per il 2021/22 potrebbe tenersi uno sciopero che chiaramente non permetterebbe di rispettare la programmazione annunciata nelle settimane precedenti.

La nota pubblicata dalla Rai

La giornata e le conseguenze dello sciopero sono state rese note attraverso una nota Rai in cui è possibile leggere: “Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche”.

I lavori procedono

Una brutta notizia per i telespettatori che dopo il periodo estivo sono in fermento per il ritorno della regolare programmazione televisiva. Al riguardo non è ancora arrivata alcuna certezza ma secondo la nota pubblicata, il pubblico a casa potrebbe dover attendere qualche giorno in più per rivedere Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno e molti altri amati show targati Rai. Nonostante la possibile battuta d’arresto, i lavori da parte di conduttori e autori per le nuove edizioni dei programmi continuano, in particolare Antonella Clerici sta provando a portare nel suo cooking show anche Anna Moroni, amica e collega che è stata al suo fianco durante La Prova del Cuoco.