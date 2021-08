Kikò Nalli attacca Ambra Lombardo: “Su di me e Tina Cipollari dice il falso”

Non sembra destinata a placarsi la polemica tra Kikò Nalli e l’ex fidanzata Ambra Lombardo, i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e poi per un periodo hanno avuto una relazione importante fino a quando hanno deciso di porre la parola fine al loro presunto amore per motivi legati ai diversi modi di vita. Ambra ha in più occasioni affermato che l’hair stylist è ancora emotivamente legato all’ex moglie Tina Cipollari, dichiarazioni che hanno infastidito non solo Nalli ma anche l’opinionista di Uomini e Donne che ha poco gradito tanto rumors intorno alla sua vita privata visto che è felicemente legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.

Kikò Nalli arrabbiato: “Ambra dice il falso”

Kikò ha più volte smentito sui social le dichiarazioni della Professoressa ribadendo che con Tina ha un rapporto civile da ex e condivide in modo educato tutto ciò che riguarda i tre figli che sono nati dalla loro unione. Tra l’hair stylist e Tina c’è solo un sano rapporto d’amicizia. In questi giorni Nalli ha ribadito la sua posizione puntando ancora una volta il dito nei confronti dell’ex fidanzata con cui è evidente non riesce ad avere un rapporto civile. Al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Ambra dice il falso. Non amo più Tina. Perché è finita tra me e Ambra? Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto. Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare.”

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha poi ribadito che la storia con Ambra non è andata oltre perchè insieme hanno capito quanto poteva essere complicata la loro relazione. Inizialmente Nalli ha chiesto del tempo per adeguare la sua vita privata con l’esigenze dei figli, poi anche la distanza ha complicato le cose. L’hair stylist conferma che l’addio è stato deciso insieme e di conseguenza trova le dichiarazioni d’Ambra sul lui e Tina decisamente fuori luogo e inappropriate. Oggi Kikò si dichiara single dedito al suo lavoro, ma soprattutto alla famiglia: i figli sono molto importanti per lui e niente può distrarre la sua attenzione nei loro confronti.

Kikò Nalli nuovo amore in vista?

A quanto pare Kikò Nalli è single, l’ex di Tina Cipollari afferma di non avere un nuovo amore anche se recentemente alcuni rumors hanno parlato di un donna misteriosa. L’opinionista di Uomini e Donne è invece felicemente fidanzata anche se in passato c’è stata qualche incomprensione, Tina sembra essere prossima a sposare il noto ristoratore. Tina avrebbe infatti superato anche il problema distanza che in questi anni le ha recato qualche disagio nel vivere la sua relazione.

Intanto Kikò e Tina che sono stati sposati a lungo, hanno avuto tre figli si dichiarano sereni sono riusciti a mantenere un rapporto civile il tutto per il bene e la serenità dei tre ragazzi che stanno crescendo insieme anche se separati.