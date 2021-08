Barbara D’Urso esplosiva al mare: lo scatto della conduttrice in bikini infiamma i social

Ebbene sì, anche le regine vanno in vacanza! Dopo una stagione televisiva durante la quale è stata protagonista in qualsiasi fascia oraria, Barbara D’Urso ha deciso di trascorrere i mesi estivi all’insegna del relax, senza farsi trascinare troppo dalle polemiche inerenti la chiusura dei suoi programmi.

La conduttrice, come sappiamo, è molto attiva sui social, e i suoi profili sono seguiti da milioni di italiani. Per tenere aggiornati i suoi fan, Barbara è solita condividere foto e video della sua quotidianità, sia quando è a lavoro negli studi Mediaset sia quando si trova in vacanza. Ecco qual è l’ultimo scatto di Carmelita che ha scatenato il Web.

Il riposo della guerriera

Sono tante le celebrità che, in questi mesi, hanno lasciato un po’ di invidia nel cuore di tutti pubblicando le foto delle loro vacanze: chi in barca, chi in resort da sogno e chi ha deciso di fare la spola tra l’Italia e l’estero. Barbara D’Urso non è stata da meno. Nel corso di questi mesi, infatti, la conduttrice ha portato con sé tutti i suoi follower mostrando loro, tramite social, i posti meravigliosi in cui ha deciso di trascorrere l’estate. Tutti i suoi scatti mostrano la nostra Barbarona in forma smagliante, ma ce n’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione di molti utenti del Web.

Classe 1957, Barbara D’Urso non si smentisce mai, a dimostrazione del fatto che l’età è davvero solo un numero! Nell’attesa di debuttare nuovamente in tv per la nuova programmazione televisiva, la conduttrice si mostra in bikini, rilassata e sensuale, senza mai perdere, però, la classe e l’eleganza che la contraddistinguono.

Una vita sotto i riflettori

Nel corso della sua carriera, Barbara D’Urso è stata spesso elogiata per il suo operato, ma anche molto criticata a causa del suo modo di condurre. Apprezzata o criticata, una cosa è certa: Carmelita è una delle regine indiscusse della televisione italiana. Come tanti artisti, anche Barbara si è cimentata in molteplici campi del mondo dello spettacolo. La D’Urso, infatti, prima di raggiungere l’odierna popolarità, ha ricoperto svariati ruoli, alternandosi tra quello di attrice, conduttrice e molti altri.

I primi passi nel mondo dello spettacolo Barbara li ha mossi nel 1977 in qualità di valletta e showgirl su Telemilano 58, tv lombarda successivamente diventata Canale5. Da quel momento la conduttrice non si è più fermata: ha recitato in pellicole cinematografiche, è stata la protagonista della fiction La dottoressa Giò, fino ad arrivare ai giorni nostri, nei quali si è affermata come una delle conduttrici più amate (e odiate) di sempre.