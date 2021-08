Striscia la Notizia, svaligiata casa di un’ex velina: il duro sfogo sui social

Ex protagonista di Striscia la Notizia Thais Wiggers è stata tra le veline bionde più amate degli ultimi tempi, nota anche per essere l’ex fidanzata di Teo Mammuccari la giovane it girl brasiliana è ancora oggi molto popolare grazie ad un assidua presenza sui social dove condivide molto della sua quotidianità privata e professionale. Come molte sue ex colleghe Thais è anche un influencer di successo, testimonial online di moltissime brand e volto apprezzato anche nella moda. L’ex velina ha lasciato un ricordo piacevole di se a Striscia e la sua popolarità nonostante un addio provvisorio alla tv non è decresciuta.

Thais Wiggers sfogo su Instagram: amara sorpresa per l’ex velina

Bellissima, capelli lunghi e sorriso espressivo Thais ha trascorso un lungo periodo di vacanza lontana dall’Italia, giorni trascorsi in splendide spiagge insieme anche alla figlia nata dall’unione con il comico. Tanti i post condivisi dall’ex velina sulle sue vacanze decisamente di relax che hanno rivelato l’assenza della giovane dalla sua casa italiana cosa che ha permesso ai ladri di entrare nella sua abitazione e svaligiarle casa. Tornata in Italia Thais ha infatti avuto un brutta sorpresa: ha trovato il suo appartamento completamente sottosopra.

In una storia Instagram l’ex velina ha raccontato la sua brutta esperienza, rivelando d’aver trovato la sua casa in uno stato pietoso: le sono stati rubati oggetti importanti di valore ma anche pc e tablet con foto e immagini di famiglia. Uno sfogo quello di Thais che ha commosso in fans che non hanno potuto far altro che dimostrarle la loro solidarietà. L’ex compagna di Teo Mammuccari non ha esitato a manifestare la sua rabbia, ma anche il dispiacere nell’essere stata emotivamente violentata nei suoi affetti più cari.

Thais Wiggers: “Vanno via gli anelli ma rimangono le dita”

Durante la diretta Instagram Thais Wiggers ha anche mostrato alcune immagini delle stanze violate, dettagli condivisi che hanno lasciato tutti senza parole. Nonostante l’evidente dispiacere l’ex velina ha provato a trovare nell’amara sorpresa un lieto fine, ha infatti concluso la sua storia mettendo in evidenza che le sono stati rubati solo oggetti, le cose importanti sono altre: “Vanno via gli anelli ma rimangono le dita”.

Ex velina Thais ha conquistato la popolarità televisiva grazie al bancone di Striscia La Notizia, poi si è allontanata dal mondo della tv e si è dedicata in particolar modo alla figlia Julia nata dall’unione con Mammuccari. Ricordiamo che i due sono stati insieme per circa due anni poi hanno deciso di dirsi addio, in seguito l’ex velina si è trasferita per un periodo in Sud America per poi tornare definitivamente in Italia.