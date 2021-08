Mediaset boccia l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi: il retroscena dietro la decisione

Clamorosa decisione da parte di Mediaset, è stata annullata per la prossima stagione l‘Isola dei Famosi, andiamo a vedere i motivi di tale scelta e cosa ci sarà al posto del noto reality nei palinsesti televisivi dei prossimi mesi.

Le cause della sospensione

Dopo diverse indiscrezioni è arrivata la notizia secondo cui l’Isola dei Famosi non ci sarà il prossimo anno. L’ultima edizione aveva registrato ascolti in calo, proprio questo sembra la motivazione principale attraverso la quale è stata presa tale decisione. Il reality dei naufraghi non sarà con ogni probabilità cancellato in modo perenne, ma con ogni probabilità verrà rinviato tra qualche anno per permettere agli spettatori di seguirlo, quando sarà introdotto, in modo più appassionato ed abituarsi ad altri programmi, anche se Mediaset non rinuncerà a trasmettere quel genere di trasmissione, come poi vi diremo.

Iniziata l’avventura nel 2003, fu il primo reality show trasmesso dalla Rai, l’Isola dei Famosi è stata trasmessa dalla rete pubblica per 9 edizioni, 8 delle quali condotte da Simona Ventura ed una da Nicola Savino. A partire dal 2015 è stata invece presenza fissa sulle reti Mediaset, con la sola assenza nel 2020 per i noti motivi. La conduzione era stata affidata nell’ultima edizione ad Ilary Blasi, prendendo il testimone a sua volta da Alessia Marcuzzi. L’ultimo vincitore era invece stato Simone Paciello, noto come Awed, lo youtuber campano aveva preceduto la comica Valentina Persia dopo ben 14 settimane, rimanendo in Honduras dal 15 marzo fino al 7 giugno. A partire dal 2022, ci sarà invece il ritorno de La Talpa, ecco le principali novità.

Il ritorno de La Talpa

Così come accaduta all’Isola dei famosi, anche La Talpa è un reality nato su Rai 2, la cui prima edizione nell’inverno 2004 venne condotta da Amanda Lear, per poi passare un anno e mezzo dopo a Mediaset con la conduzione di Paola Perego, poi confermata nel 2008, quando vinse Karina Cascella. Negli ultimi 13 anni, il programma è rimasto in soffitta, ma nei prossimi mesi ritornerà ad essere presente nei palinsesti televisivi italiani.

Il ritorno avverà nella primavera del 2022, sulla conduzione si pensa a Barbara D’Urso ed Enrico Papi, i quali saranno impegnati nel prossimo autunno rispettivamente al GF Vip e su Scherzi a parte, in base agli ascolti delle prime puntate di queste trasmissioni potrebbe essere deciso il conduttore della prossima edizione de La Talpa.