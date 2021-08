Beautiful, anticipazioni sabato 21 agosto: Steffy è sotto shock

In attesa del nuovo episodio di Beautiful, in onda nel pomeriggio di sabato 21 agosto, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Trasmessa dal 1987, Beautiful nel corso di più di 30 anni è arrivata in circa 100 paesi con una media di circa 35 milioni di telespettatori al giorno. Inoltre la soap è riuscita a conquistare un totale di 31 Daytime Emmy Award di cui 3 come miglior serie drammatica del daytime.

Steffy è sotto shock

Nel nuovo episodio di Beautiful, dopo la rivelazione fatta dal padre, Steffy è sotto shock. La giovane non riesce a credere che Ridge abbia sposato Shauna e cerca conforto e spiegazioni da parte del fratello Thomas, il quale a differenza sua sembra essere sicuro che il padre sistemerà tutto e tornerà a stare con Brooke. La situazione, inoltre, è complicata dalla salute cagionevole di Steffy che non si è ancora ripresa del tutto dall’incidente e ha sviluppato una dipendenza da antidolorifici oppiacei che, una volta finite le scorte, la costringe a ricorrere a quelli da banco.

Il dolore di Steffy

Thomas non potrà fare a meno di notare il dolore provato dalla sorella, per questo motivo decide di contattare il dottor Finnegan chiedendogli di visitare la giovane e prescriverle altri antidolorifici per permetterle di affrontare il dolore provocato dall’incidente. Il medico una volta raggiunti i due fratelli si renderà conto di quanto Steffy stia soffrendo e per questo motivo, spinto da Thomas, deciderà di seguire la ragazza nel suo periodo di convalescenza.

Il faccia a faccia tra Brooke e Ridge

Nel frattempo continua il faccia a faccia tra Ridge e Brooke. L’uomo prova in tutti i modi a convincere la Logan a perdonarlo e a dargli la possibilità di risolvere tutto nell’attesa che la procedura di annullamento del matrimonio con Shauna sia completa. Nonostante i sentimenti espressi da Ridge, Brooke è ancora titubante ma dopo una lunga discussione, stremata e ancora innamorata dello stilista, deciderà di cedere.