Ballando con le Stelle 2021, due grandi nomi per la prossima edizione del talent di Milly Carlucci

In queste settimane si discute su quanto si potrà vedere nell’edizione 2021 del programma Ballando con le stelle, curiosità per chi vedremo nel cast relativo ai concorrenti, si parla di Albano, Sabrina Salerno e non solo, ecco chi si cimenterà a ballare nella trasmissione di Milly Carlucci nel prossimo autunno.

La giuria di Ballando con le stelle

Dal 2005 è ormai appuntamento fisso del palinsesto di Rai 1, nato da un’idea del compianto Bibi Ballandi, da allora sono state ben 15 le edizioni del talent show, in cui i protagonisti sono le coppie di ballo, formate a loro volta da un ballerino professionista ed un vip. A parte il 2008 ed il 2015 è andato sempre in onda, talvolta in autunno, in altre circostanze nel periodo primaverile, anche il Covid non ha fermato le ultime edizioni, tra cui l’ultima di un anno fa, quando vinse Gilles Rocca insieme a Lucrezia Lando.

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia la giuria: le novità, passo indietro della conduttrice

La prossima edizione avrà inizio a partire da sabato 16 ottobre, se non vi saranno variazioni al palinsesto di Rai 1, saranno 10 le puntate previste, tutte quante al sabato sera. Per quanto riguarda la conduzione, sarà ancora una volta Milly Carlucci la padrona di casa, affiancata da Paolo Belli, anche la giuria principale non subirà variazioni, con le presenze di Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, mentre nel corpo di ballo si registra l’assenza di Raimondo Todaro dopo tanti di anni in cui è stato presente e spesso vincitore.

I possibili protagonisti

Riguardo al cast della prossima edizione del programma, mancano ancora le ufficialità, ma vengono dati per certi il noto dj Albertino, la showgirl ed attrice Sabrina Salerno, Federico Fashion Style e l’ex calciatore di Inter e Torino, Fabio Galante. Si tratta invece per avere il cantante e bassista Morgan, oltre alla comica Sabina Guzzanti, ma i due potrebbero essere protagonisti della trasmissione solo per alcune puntate.

Leggi anche: Ballando con le Stelle, arriva il nome bomba dal Cantante Mascherato: ecco di chi si tratta

Dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi potrebbe far parte del cast, mentre Milly Carlucci potrebbe ritrovare Albano e Mietta, già presenti in un’altra trasmissione della conduttrice nata a Sulmona, vale a dire Il Cantante Mascherato. Nelle prossime settimane si ufficializzeranno le coppie di concorrenti della 15a edizione di Ballando con le stelle, fugando ormai gli ultimi dubbi rimasti.