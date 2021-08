Grande Fratello, fiocco azzurro per un’ex concorrente del reality: “Mi scoppia il cuore”

Il Grande fratello è un programma che ha permesso a tanti concorrenti di mettersi alla prova davanti alle telecamere. A breve andrà in onda l’ennesima edizione, ma nelle ultime ore si sta parlando anche di un’ex gieffina, dato che di recente è diventata madre per la seconda volta. Ecco di chi si tratta.

Grande fratello, ex concorrente è diventata mamma

Da anni sta andando in onda la versione vip del reality, condotto ormai da due anni da Alfonso Signorini. Quest’ultimo tornerà a settembre con l’ennesima edizione e non mancheranno i colpi di scena. Da qualche ora è al centro dell’attenzione un’ex gieffina che ha partecipato alla dodicesima edizione. Si tratta di Caterina Siviero. I telespettatori ricorderanno sicuramente del suo flirt con un altro concorrente di quell’edizione, ovvero Armando Avellino. La loro storia sembrava poter decollare, ma si sono detti addio quando lei è uscita dalla casa. Il motivo? Si era avvicinata a un altro concorrente, Fabrizio Conti, il quale aveva confessato di aver avuto una notte di passione a insaputa dell’altro. Di conseguenza Armando aveva chiuso definitivamente tutti rapporti con la donna. Una volta spente le telecamere, è stata al centro del gossip per un relazione di qualche settimana con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne. In seguito di Caterina non si è saputo più nulla. Poi con l’avvento di Instagram, ha attivato un profilo e attualmente vanta di tanti follower. Ha voluto condividere con il web l’arrivo della tanto attesa cicogna.

Fiocco azzurro per Caterina e il compagno

Adesso Caterina ha accanto Marco Contini, un calciatore di spicco. Gioca nel Trezzano e ha la stessa età di Caterina. I due hanno già una bimba di nome Camilla e ieri è nato il secondogenito Carlos Andrea. “Mi scoppia il cuore, 20/08/2021, 4 kg per 53 cm di puro amore. CARLOS ANDREA BENVENUTO AMORE DI MAMMA E PAPÀ. Noi stiamo benissimo, è stato un parto meraviglioso, lacrime di gioia. Ed è proprio vero ci si innamora per la seconda volta. Adesso non vediamo l’ora di fargli conoscere Camilla”, ecco cosa ha riportato nella didascalia della foto che ha subito ottenuto tantissimi like e commenti con auguri. Caterina ha un sorriso smagliante e lo stesso discorso vale anche per il compagno.

Novità per il Gf Vip

Se da un lato tutti stanno facendo gli auguri alla coppia, dall’altro lato in tanti si stanno chiedendo quali saranno i prossimi concorrenti della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini ha detto che ci saranno delle novità. Per quanto riguarda il ruolo di opinionista verrà affidato ad Adriana Volpe e a Sonia Bruganelli. Infatti sostituiranno Pupo e Antonella Elia. Tra i concorrenti sicuramente varcherà la porta rossa Katia Ricciarelli. Probabilmente gli italiani avranno modo di rivedere anche Tommaso Eletti, uno dei fidanzati che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island.

