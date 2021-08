Rita Rusic, dopo il Grande Fratello nuovo e giovane fidanzato: “Ma è tuo figlio”

Estate: tempo di mare, vacanze e amore. Lo sa bene la produttrice cinematografica Rita Rusic che, splendida come non mai, si sta godendo le sue vacanze al mare… ma non da sola.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Rita Rusic ha riscosso un grande successo tra il pubblico italiano. L’attrice, infatti, grazie al suo carattere forte e deciso, unito a una sensibilità riservata a pochi, ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori. Ciò che sicuramente non passa inosservato, oltre alla sua personalità, è il fisico che Rita, classe 1960, continua a sfoggiare con estrema eleganza e sensualità. Negli ultimi giorni, sul suo profilo social ufficiale, la Rusic ha deciso di pubblicare uno scatto per presentarci quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato.

L’estate 2021 di Rita

Rita Rusic si è sempre contraddistinta, nella vita reale e anche durante la partecipazione al Grande Fratello, per il suo carattere schietto e deciso. Ed è proprio questa la ragione per la quale Rita, consapevole di tutte le eventuali critiche che avrebbe potuto ricevere, ha deciso di pubblicare una foto su Instagram che la ritrae insieme al suo nuovo amore.

Le polemiche per la differenza di età, ovviamente, non hanno tardato ad arrivare. Addirittura, questa volta, alcuni utenti del Web hanno ipotizzato che l’uomo a cui la Rusic stringe la mano potesse essere suo figlio Mario, il secondogenito nato dal matrimonio con Vittorio Cecchi Gori. A chi l’ha accusata di essere fidanzata con suo figlio, Rita Rusic ha risposto nella maniera iconica e ironica che la contraddistingue: “No, non credo sia lui”.

Alto, basso, più giovane o meno giovane, sono cose di poco conto: il dettaglio importante è il sorriso sulla bocca di Rita e la serenità che traspare dalla foto. Tanti sono stati i commenti a favore della nuova coppia da parte di alcuni amici della produttrice, tra i quali possiamo citare Clizia Incorvaia, Licia Nunez, Riccardo Signoretti e Fernanda Lessa.

Gli amori di Rita

Non è la prima volta, tuttavia, che Rita Rusic finisce nell’occhio del ciclone per le sue relazioni. Dopo il matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, infatti, durato ben 17 anni e dal quale sono nati Mario e Vittoria, l’attrice è stata già accusata di preferire i cosiddetti “toy boy” rispetto a uomini più vicini alla sua età.

La relazione più polemizzata avuta dalla Rusic è stata quella con il ragazzo venezuelano Ricardo Oliveros, oggi quarantottenne. Nonostante la differenza di età, Rita Rusic ha sempre dichiarato che nel momento in cui lei e Ricardo sono stati insieme, lui era già adulto e perfettamente consapevole della situazione.