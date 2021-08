Piera Maggio, l’appello disperato della mamma di Denise: “Togliete…”

Ci sono date, nella vita di ognuno di noi, che scandiscono ricordi indelebili. Quel maledetto 1 settembre 2004 la piccola Denise Pipitone è stata portata via dalla sua mamma, Piera Maggio. La donna, da allora, non ha mai smesso di lottare e di pensare che, presto o tardi, riuscirà ad abbracciare nuovamente sua figlia.

Purtroppo, però, anche in una situazione delicata come questa, non sono mancati i problemi derivanti dall’elevata esposizione mediatica alla quale Piera Maggio ha dovuto esporsi per ritrovare Denise. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

L’eterna lotta contro i media

Come noi tutti sappiamo, nel 2004 Denise Pipitone è stata portata via da Mazara del Vallo. Da allora, la bambina non è mai più stata ritrovata. In tutti questi anni la sua mamma, Piera Maggio, ha lottato con le unghie e con i denti per scoprire la verità e riuscire a riportare a casa sua figlia. Tutte le battaglie portate avanti da Piera, tuttavia, hanno fatto sì che la donna diventasse molto esposta a livello mediatico. Nonostante tutto, la Maggio ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori alcuni aspetti della sua vita privata, così come sottolineato anche durante una puntata della trasmissione Ore 14, in onda su Rai2, nella quale è stata ospite. Uno dei momenti che Piera Maggio ha sempre protetto e tenuto per sé riguarda il legame avuto con Tony Pipitone, uomo con il quale Piera ha avuto il suo primo figlio, Kevin.

Nelle ultime ore, un fatto molto spiacevole riguardante proprio Kevin ha risvegliato l’ira e il disappunto di Piera Maggio: su alcuni profili social sono state rese pubbliche delle fotografie inerenti al giorno del matrimonio del suo primogenito. Le nozze di Kevin non hanno niente a che vedere con la scomparsa di Denise e, come è giusto che sia, Piera Maggio avrebbe voluto che quei momenti restassero riservati.

L’appello di Piera sui social

In seguito alla divulgazione delle foto del matrimonio di Kevin, Piera Maggio ha deciso di pubblicare su Facebook un post scritto da una delle sue collaboratrici. Eccone alcuni estratti: “[…] Erano momenti e immagini personali e privati che la famiglia non avrebbe assolutamente voluto che fossero diffuse, tant’è che non hanno rivelato neanche la data del matrimonio sui social, né pubblicato personalmente foto e video. Se e quando decideranno di diffondere momenti personali della propria vita, sarà una loro scelta personale […]”.

Nell’ultima parte dell’appello, la collaboratrice di Piera Maggio chiede, con estremo garbo e gentilezza, che tutto il materiale inerente al matrimonio di Kevin che è stato ingiustamente diffuso venga rimosso.