Ecco chi paga il conto a 4 Ristoranti”. Né Alessandro Borghese, né la produzione: la verità

7 stagioni, 58 puntate 4 Ristoranti è uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico, condotto d’Alessandro Borghese in questi anni ha portato visibilità e pubblicità a moltissimi ristoratori che hanno potuto far conoscere la cucina del loro territorio facendo emergere qualità e ricercatezza in ogni piatto, ma soprattutto hanno dato spazio ai prodotti a Km zero esaltando la cucina italiana in tutte le sue forme. Borghese ama molto 4 Ristoranti, è un programma che sente suo ed è felice di condurlo stagione dopo stagione.

4 Ristoranti, svelato chi paga il conto

In questi anni in molti si sono chiesti chi paga il conto finale, varie le ipotesi avanzate ma nessuna è stata confermata. Prima si è pensato alla produzione del format, poi allo stesso Borghese o anche ad uno degli sponsor che sostengono il programma. In realtà a sostenere i costi dei ristoratori che scelgono di partecipare al programma sono gli stessi imprenditori che oltre ad affrontare l’apparente competizione devono soddisfare le richieste dei loro colleghi e di Borghese tra i più esigenti dei giudici e a cui spetta anche la parola finale, quella che decreta il vincitore.

A rivelare il mistero Ruggeri Mignini, titolare della Croisette di San Benedetto del Tronto che in una recente dichiarazione a Urban Post ha rivelato che il conto è pagato proprio dai ristoratori a fronte di una pubblicità indiretta che percepiscono in seguito alla messa in onda del programma che com’è noto ottiene costantemente uno share non indifferente. Sembra però che le spese sostenute dai ristoratori non siano proporzionate al ritorno di pubblicità che in molti casi non produce gli effetti desiderati.

Alessandro Borghese: ” Insieme continueremo a viaggiare alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese”

Alessandro Borghese è giunto alla settima stagione di 4 Ristoranti, un traguardo di cui è fiero ma non nega che realizzare il format non è sempre facile: “Non sono gli anni, amore, sono i chilometri. E insieme a te continueremo a farne tanti altri per scoprire le meraviglie del Bel Paese. Da guardare, conoscere e gustare. Anche se però, c’è da ammettere, che anche gli anni, oltre ai km, sono già tanti.”

Il noto chef molto amato soprattutto dal pubblico femminile in varie occasioni ha parlato proprio della passione che mette nel realizzare 4 Ristoranti è anche per questo che è felice che il programma continui ad andare in onda con successo: “E insieme continueremo a viaggiare alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese. Da vedere, scoprire e godere!”. Borghese è certo che 4 Ristoranti è un format da privilegiare perchè oltre a mettere in evidenza la cucina italiana mostra in tutta la sua completezza le bellezze paesaggistiche di territori nascosti del Bel Paese.