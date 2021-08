Il Collegio 6, ecco tutte le novità dell’imminente edizione: arrivi e addii clamorosi

Da anni su Rai 2 sta andando in onda il docu-reality noto come Il Collegio. Basato sul format britannico That’ll Teach ‘Em, sta riscuotendo un enorme successo in Italia, ragion per cui andrà in onda la sesta edizione con tante novità. Ecco i nuovi arrivi e degli addii inaspettati.

Un successo strepitoso per Il Collegio

Le prime tre edizioni e la quinta sono state commentate dalla voce di Giancarlo Magalli mentre Simona Ventura è stata ingaggiata per lo stesso compito nella quarta. Il Collegio ha come protagonisti degli allievi di un’età compresa fra i 13 e i 17 anni. Devono studiare per un mese all’interno di un collegio e seguire le severe regole imposte. Per esempio non possono avere in camera il cellulare che viene consegnato ai sorveglianti. Chi non rispetta il regolamento riceve delle punizioni in base alla gravità della situazione. Le ragazze temono di essere costrette a tagliarsi i capelli davanti all’intera scolaresca. Al termine degli studi gli allievi devono sostenere un esame articolato in una prima parte scritta e un’interrogazione orale. La prima edizione è andata in onda nel 2017 e i collegiali erano 18, dei quali solo 11 hanno ottenuto la promozione. Il successo è stato tale da realizzare una seconda edizione e così via. Molti si stanno chiedendo a cosa assisteranno con l’avvento della sesta edizione del docu-reality. Ecco a chi dovranno dire addio.

Professori e sorveglianti: chi va via e chi resta

Prima di tutto non ci saranno più i professori di inglese Davide Wine Callahan e di teatro Patrizio Cigliano. È stato quest’ultimo a dare la notizia avvalendosi del suo profilo Instagram. Non ha nascosto il suo dispiacere, esternando così il suo stato d’animo sul web. In compenso gli altri insegnanti potranno di nuovo svolgere il loro compito e tra questi ci sono Andrea Maggi, Luca Raina e Maria Rosa Petolicchio. Del professore d’arte Alessandro Carnevale non si sa ancora nulla, anche perché è stato lui in persona a dire di non essere certo del suo ritorno. A capo della dirigenza scolastica ci sarà nuovamente il preside Bosisio. Per quanto riguarda i sorveglianti, è stata confermata Lucia Gravante, ma del sorvegliante uomo non si hanno informazioni. Si dice che probabilmente questo ruolo sarà assegnato ad un attore di spicco, però è tutto ancora avvolto nel mondo di mistero.

Curiosità sul prof di italiano

Uno dei docenti più amati de Il Collegio è sicuramente Andrea Maggi. Ha 46 anni ed è nato a Pordenone il 5 settembre 1974. Oltre a essere un insegnante, è anche uno scrittore ed attore. Non è chiaro se sia sposato o fidanzato, ma ha una figlia piccola di nome Isabella. Ha un cugino che si chiama Alessandro ed è un regista abbastanza conosciuto. Ha una sorella di nome Veronica e il suo profilo Instagram è molto attivo.

