Uomini e Donne, Veronica Ursida manda in tilt il web. Ecco gli scatti bomba

Veronica Ursida è stata una delle dame del Trono over di Uomini e Donne. È stata definita una delle donne più belle che si è messa in gioco davanti alle telecamere del programma. Dotata di grande fascino, non delude mai i suoi follower proponendo degli scatti davvero belli. Gli ultimi sono stati molto apprezzati. Ecco il motivo.

Il percorso a UeD di Veronica

Quando Veronica Ursida ha fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, ha catturato l’attenzione di alcuni cavalieri, ma ha deciso di dare una possibilità all’affascinante napoletano Armando Incarnato. Tuttavia le cose non sono andate bene tra loro, in quanto si sono spesso puntati il dito contro reciprocamente dando delle versioni dei fatti totalmente diverse. Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno mai visto di buon occhio la donna, dunque non hanno mai creduto alle sue parole. Durante il primo lockdown, il programma è andato lo stesso in onda con le dovute restrizioni. In quel periodo ha avuto modo di conoscere Giovanni Longobardi, il quale si è allontanato da Roberta Di Padua per approfondire la sua conoscenza. Tutti insinuavano che fossero d’accordo fin dal principio, così hanno voluto viversi al di fuori del contesto televisivo. Purtroppo le cose non sono andate bene e adesso Veronica è in vacanza in compagnia di suo figlio. Ecco come si è mostrata ai suoi follower.

“Semplicemente me…”

Non si sa se nella prossima edizione di Uomini e Donne Veronica si rimetterà in gioco, fatto sta che è molto attiva sui social. Di conseguenza i fan hanno modo di seguirla nella sua quotidianità. Attualmente sta trascorrendo le vacanze a Formentera, una località turistica molto amata per le bellezze paesaggistiche che offre. Ha pubblicato un post con due foto e ha riportato testuali parole nella didascalia: “Semplicemente me…in tutte le mie fragilità, imperfezioni, gioie e tantissimo cuore. La mia isola del cuore mi sta rigenerando sempre più”. Veronica indossa un costume a due pezzi che esaltano le sue curve mozzafiato. Il colore si sposa perfettamente con la sua carnagione ambrata. Baciata dal sole estivo, non ha make-up e i capelli biondi sono sfiorati dal vento. Alle spalle si può notare il mare cristallino che caratterizza l’isola spagnola, eppure tutti si sono soffermati sulla sua bellezza. Tanti like e commenti positivi ha ricevuto, dunque è chiaro che è molto seguita e amata sul web.

Leggi anche -> Uomini e Donne, l’ex dama Veronica Ursida beccata con il bellissimo cavaliere: colpo di scena

Una bellezza naturale

Nelle foto si può notare che non c’è stato alcun filtro applicato. Infatti Veronica ha voluto mostrare la sua vera immagine senza ritoccarla. Non ha avuto timore di mostrare le sue imperfezioni, anche se in tanti sostengono che non ne ha. In effetti può fare invidia anche alle più giovani.

Leggi anche -> Ursula Bennardo pubblica questo video, ma i fan insorgono: “Si è rifatta…”. Come si è mostrata l’ex di Uomini e Donne