Uomini e Donne, che fine hanno fatto Luca ed Elisabetta?

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone hanno partecipato a Uomini e Donne con l’intento di trovare l’anima gemella. Una volta spente le telecamere hanno deciso di darsi una possibilità ed ecco attualmente come stanno conducendo la loro vita al di fuori del programma.

Il percorso di Luca ed Elisabetta a UeD

Luca Cenerelli è stato subito notato nel parterre maschile per il suo sorriso smagliante. Anche Gemma Galgani non ha potuto fare a meno di apprezzare la sua inestimabile bellezza. È un imprenditore di Milano, nonché fondatore direttore di Youbrand srl e Sales & Marketing Director di Tanzania Private Tours. Ciò dimostra che ha sempre avuto le idee chiare sul lavoro a differenza delle questioni sentimentali. Non a caso c’è stato un lungo tira e molla con Elisabetta Simone, la quale fin dal principio ha deciso di focalizzarsi solo sulla sua conoscenza. Lei ha sempre seguito una linea coerente mentre lui spesso è stato assalito da mille dubbi e incertezze. Elisabetta spesso ha voluto gettare la spugna, in quanto ha accettato il corteggiamento di una persona che ha chiamato la redazione per poterla conoscere. Poi ha fatto un passo indietro gli ultimi giorni della messa in onda delle puntate di Uomini e Donne. Per questo motivo i telespettatori non hanno potuto assistere alle dinamiche sentimentali dei due. Adesso pare che siano una coppia a tutti gli effetti come testimoniano le foto pubblicate.

Vacanze italiane e spagnole per la coppia

Essendo due personaggi pubblici, Elisabetta e Luca hanno un profilo Instagram molto seguito. Di recente hanno pubblicato entrambi delle foto in cui compaiono felici e innamorati. Hanno trascorso delle fantastiche vacanze in Sardegna. Poi hanno condiviso degli scatti riportando nella geolocalizzazione la splendida Ibiza. Ciò dimostra che vogliono godersi l’estate a 360°. “La vera ricchezza non è ciò che possiedi, ma avere una persona speciale con cui condividere ogni momento”, ecco cosa ha riportato per iscritto l’uomo sul suo profilo per accompagnare la foto che lo ritrae accanto alla neo fidanzata. I follower hanno fatto tantissimi complimenti perché entrambi sono bellissimi, ma insieme lo sono ancor di più. Sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo e dopo mille difficoltà. Non a caso Luca ha impiegato del tempo per lasciarsi andare, però Elisabetta ha atteso senza mai indugiare.

Vero amore o una farsa?

Se alcuni fanno salti di gioia per Luca ed Elisabetta, altri non vedono di buon occhio la faccenda. Si sostiene, infatti, che stiano fingendo pur di stare al centro dell’attenzione per poi tornare nel programma da single con lo scopo di avere ulteriore visibilità a settembre. Per ora si tratta solo di una supposizione, quindi bisognerà attendere i prossimi sviluppi della neo coppia.

