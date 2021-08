Una Vita anticipazioni dal 15 al 21 agosto: Genoveva in pericolo

Emozioni e colpi di scena non mancano ad Una Vita la nota soap campione d’ascolti anche in Estate. Le prossime puntate della fiction che andranno in onda da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021 rivelano cosa succederà ai coniugi Alvarez Hermoso, i due stanno vivendo un momento drammatico dopo l’omicidio di Marcia di cui è accusata proprio la Salmeron. Uscita di prigione Genoveva deve affrontare il marito e dargli delle risposte concrete, Felipe consigliato dai suoi amici Liberto e Ramon ritrova la calma e decide di schierarsi dalla parte della moglie ma quando si reca in commissariato scopre che la dama ha dato incarico di difenderla ad un altro avvocato e questo irrita notevolmente Felipe che è certo che Genoveva sia responsabile dell’omicidio.

Una Vita, la rabbia di Felipe e il malessere di Genoveva

Intanto Felipe riceve una lettera da Cuba inviatagli da Santiago, lettera che rivela verità inaspettate. La Salmeron in carcere ha una visita anomala, ha voler parlare con lei un detective che le fa delle strane domande. Intanto a prendersi cura di Felipe c’è Laura con cui Genoveva prova ad allearsi. La situazione subisce un cambio di rotto quando Velasco, avvocato della Salmeron, annuncia che la dama è pronta a tornare a casa: lascerà la prigione entro pochi giorni. Il ritorno a casa di Genoveva è commentato dai vari vicini che non accolgono la dama con gli onori attesi. I contrasti tra Felipe e la moglie sono sempre più intensi e questo crea ulteriori malumori.

Felipe vuole mettere fine alle nozze ma Genoveva non è d’accordo. Nonostante la determinazione del marito la dama tenta il tutto per ostacolare la separazione: si sente male e sbatte la testa e per questo è costretta al ricovero in ospedale. Cinta ed Emilio sono pronti a lasciare Acacias e trasferirsi in Argentina, il saluto con le rispettive famiglie non è facile ma i due ragazzi sono determinati a seguire i loro sogni. José Miguel riceve una chiamata da Edgar Golden che gli propone un ruolo come attore a Hollywod ma l’uomo non sa come dirlo a Bellita.

Una Vita, Bellita vuole restare ad Acacias

Saputo dell’opportunità ricevuta dal marito Bellita non ha il coraggio di dirgli che non vuole andare negli Stati Uniti, la donna preferisce rimanere ad Acacias dove ha trovato non solo una casa ma anche degli amici cari. La donna mette in atto una serie di stratagemmi per dissuadere il marito ad andare a Hollywood ma a quanto pare l’uomo è determinato a seguire i suoi sogni d’attore.

Problemi anche per Felicia e Marcos che non riescono a trovare il modo giusto per comunicare. Entrambi diffidenti e poco chiari nelle prossime puntate saranno sempre più distanti e ambigui. Intanto la ristoratrice chiede aiuto a Liberto per trovare una casa per Camino e Ildefonso.