Una Vita, Anticipazioni: lite tra Laura e Felipe, accade l’impossibile

Ci sono nuove anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Una Vita, dove scoppierà una lite piuttosto intensa tra Laura ed il compagno Felipe, con tanto di tradimento e ripercussioni, ecco cosa accadrà in seguito.

Cosa è accaduto fino ad ora

La telenovela spagnola è nata nel 2015 in Spagna ed ambientata in in luogo immaginario, non molto distante da Madrid. A poco tempo dalla sua creazione, sono andati in onda le prime puntate anche in Italia, sfruttando il successo di un’altra soap in lingua iberica, come Il Segreto, divenendo appuntamento fisso dei palinsesti Mediaset negli anni successivi, districandosi tra le varie reti, vale a dire Canale 5, Rete 4 e le repliche poi trasmesse su La 5.

Leggi anche: Anticipazioni Una Vita, 8-14 agosto: l’arresto di Genoveva ed un ritorno inaspettato

Durante le ultime puntate sono stati diversi i colpi di scena, in particolare l’uccisione di Marcia, le cui indagini devono ancora completarsi per scoprire chi è stato il colpevole. La sospettata principale rimane Genoveva, ma la sua difesa insiste nel toglierla dalle accuse, ricadute poi su Cesareo, con tutte le perplessità del paese, il marito viene dapprima arrestato e poi scagionato dalle varie accuse.

Le prossime puntate

Oltre a quanto sta accadendo sull’uccisione di Marcia, dove continueranno le indagini su quanto è accaduto, si prevede una testimonianza scottante di Cesareo su Genoveva, le prossime puntate porteranno altri scombussolamenti, a partire dalle accuse di tradimento da parte di Laura nei confronti di Felipe, il quale reagirà con una lite pubblica con tutte le conseguenze del caso in seguito. Questo quanto trapela nella prosecuzione di Una Vita, almeno per quanto riguarda le prossime puntate previste dalla soap spagnola e trasmesse in Italia.

Leggi anche: Una Vita, anticipazioni, il mistero di Laura | La cameriera era infatti…;