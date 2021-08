Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. Ecco le parole di lui

Da qualche ora è arrivata la conferma che nessuno avrebbe mai immaginato di ricevere: Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono detti addio. Ecco cosa ha riportato sul web l’ex tronista di Uomini e Donne. Subito dopo è arrivata la replica di lei.

Il percorso di Luca e Ivana nella casa del Gf Vip

Luca Onestini è un giovane ragazzo che si è messo in gioco nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi per corteggiare Clarissa Marchese. Quest’ultima ha scelto Federico Gregucci, ovvero l’attuale marito e padre di sua figlia. La redazione gli ha dato la possibilità di sedersi sul trono, così ha avuto modo di conoscere Soleil Sorge. I due sono stati insieme per un po’ di tempo, ma poi lei si è lasciata andare tra le braccia di Marco Cartasegna mentre Luca era nella casa del Grande Fratello Vip. Una volta spente le telecamere il ragazzo si è avvicinato alla bellissima Ivana, la quale ha voluto prima parlare con l’imprenditore che stava frequentando per mettere la parola fine alla relazione. Da allora sono passati degli anni e i due sono sempre apparsi sui social innamorati. Tuttavia pare che nel corso del tempo ci siano state delle problematiche irrisolvibili, ragion per cui hanno preso strade diverse. Da qualche ora l’ex tronista ha deciso di scrivere un post per dare ulteriori dettagli sulla fine della storia.

“Le nostre strade purtroppo devono dividersi”

“È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”. Ecco cosa Luca ha riportato sui social. È ben chiaro che non sono riusciti a trovare un compromesso per salvaguardare la loro storia. Subito dopo è arrivata anche la versione dei fatti della modella ceca.

“Il nostro libro finisce qui”

“Come avete visto da post di Luca la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo aspettati e supportati. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima più. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”. Anche se la loro storia è giunta al capolinea, i fan sperano che un giorno possano ritrovarsi e affrontare la vita insieme mano nella mano.

