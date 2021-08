Che Dio ci aiuti spoiler: chi ci sarà nelle nuove puntate, un clamoroso addio

Tra le fiction più amate mandate in onda dalla Rai, campioni d’ascolti la prossima stagione di Che Dio ci aiuti è in attesa dell’inizio delle nuove riprese. I personaggi e le storie di vita quotidiana gestite da Suor Angela sono pronte ad essere raccontate in una cornice ambientale e suggestiva che mette in evidenza le bellezze del Bel Paese. Secondo alcuni rumors qualcosa sul set di Che Dio ci aiuti potrebbe cambiare, in particolare sono molte le voce che parlano d’addii inaspettati ma soprattutto che potrebbero procurare alcune delusioni ai fans del format.

Che Dio ci aiuti, addio annunciato d’alcuni personaggi: chi sono?

In queste ore gli occhi sono stati puntati su Diana del Bufalo che alla fine dell’ultima stagione ha ritrovato l’amore per Nico emozionando i fans che sin dall’inizio hanno fatto il tifo per Monica. Diana potrebbe abbandonare la serie perchè impegnata su un altro set di cui per il momento si conosce poco, non ci sono state dichiarazioni ufficiali ma a quanto pare l’ex allieva d‘Amici sembra essere stata scritturata per un ruolo importante. Certo è che l‘assenza di Monica potrebbe cambiare alcune dinamiche nelle storie di Che Dio ci aiuti condizionando anche il vissuto di Nico.

Altro dubbio riguarda la presenza di Francesca Chillemi, alias Azzurra, che ha lasciato il pubblico prossima a prendere i voti. Che fine farà il personaggio della novizia suora? In molti sostengono che anche la Chillemi non sarà presente sul set di Che Dio ci aiuti, anche lei prossima a girare una fiction con Can Yaman. Infine molte incertezze in queste ore riguardano anche Elena Sofia Ricci, personaggio principale della fiction, La Ricci molto affezionata al ruolo di Suor Angela e consapevole di quanto il pubblico l’ami in una recente dichiarazione ha fatto intendere che potrebbe non vestire più i panni della suora: “Con Suor Angela, almeno per adesso, basta”.

Elena Sofia Ricci: “Questa serie è molto in linea con quello che sta succedendo all’umanità”

Elena Sofia Ricci è certa di quanto Che Dio ci aiuti sia molto apprezzato dal pubblico: i personaggi, ma anche la leggerezza con cui nascono certi rapporti importanti, l’importanza della fede sono celebrati nella serie in modo speciale e questo il pubblico lo ha capito. L’attrice è inoltre convinta che soprattutto in questo periodo di pandemia la fiction ha aiutato a riscoprire l’importanza d’alcuni semplici valori.

All’Adkronos Suor Angela ha dichiarato: “Questa serie è molto in linea con quello che sta succedendo all’umanità: veniamo da oltre 20 anni di edonismo, abbiamo sviluppato un ego ipertrofico, ma questo virus che è stato un dittatore costringendoci a rinunciare ad alcune libertà per il bene della comunità, dovrebbe aiutarci a risvegliarci smettendo di percepirci solo come individui singoli”.