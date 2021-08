Elena Sofia Ricci, avete mai visto il compagno? Ecco chi è

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano ma avete mai visto il compagno di vita della donna? Ecco chi è.

Nata a Firenze nel marzo del 1962, Elena Sofia Ricci ha esordito da giovanissima a teatro per poi farsi notare grazie al suo talento dal regista e produttore cinematografico Pupi Avati nel film Impiegati che le è valso un Globo D’oro come miglior attrice rivelazione. Da allora la sua carriera non si è più fermata portandola a interpretare i ruoli più disparati e a diventare uno dei volti di riferimento della recitazione in Italia.

Chi è il marito di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci dopo una lunga relazione con l’attore e regista Pino Quartullo da cui ha anche avuto una figlia, Emma, e un matrimonio con lo scrittore Luca Damiani ha conosciuto la sua anima gemella e suo attuale marito, il compositore Stefano Mainetti. I due hanno celebrato il loro amore con il matrimonio il 20 ottobre del 2003 e hanno anche avuto una figlia, Maria.

Chi è Stefano Mainetti

Stefano è un noto compositore e direttore d’orchestra nato a Roma nel 1957. Nel corso della sua carriera l’uomo si è dedicato all’insegnamento presso il Conservatorio di Santa Cecilia, dove lui stesso in passato aveva studiato, ma tra le sue attività più celebri e apprezzate c’è la composizione di colonne sonore per il cinema prima in Italia e successivamente negli Stati Uniti. Tra le sue produzioni possiamo trovare le musiche di Shooter – Attentato a Praga e Talos – L’ombra del Faraone.

LEGGI ANCHE—>Che Dio ci aiuti spoiler: chi ci sarà nelle nuove puntate, un clamoroso addio

Che Dio ci Aiuti 7

Negli ultimi anni, Elena Sofia Ricci ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla fiction, Che Dio ci Aiuti, in cui interpreta il ruolo di Suor Angela. L’attrice ha confermato che ci sarà la settima stagione della serie, tranquillizzando i telespettatori, ma ha dichiarato che il pubblico dovrà pazientare un po’ prima di vederla.