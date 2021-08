Qui appena ventenne, oggi è una delle attrici più belle: l’avete riconosciuta?

Ha da poco compiuto 57 anni e oggi è una delle attrici più amate e apprezzate a Hollywood, vincitrice di un premio Oscar e di un Goden Globe ha intrapreso la carriera da star un passo alla volta e facendosi notare per l’interpretazioni di ruoli diversi. Stiamo parlando di Sandra Bullock nata nello stato della Virginia ha poi trascorso l’infanzia tra Austria e Germania. Per intraprendere la strada del cinema si è poi traferita a New York dove ha fatto una serie di lavori. Ha poi conseguito una laurea di recitazione all’East Carolina University e ha debuttato nel cinema e nel teatro accettando inizialmente parti non di rilievo.

Sandra Bullock dalla Virginia a Hollywood: talento innato

Il successo vero è arrivato nel 1994 quando ha interpretato Speed e in seguito nel 2000 Miss Detective che le hanno dato una popolarità non indifferente. La sua carriera da quel momento è stata in continua crescita, attrice eclettica perfetta nei ruoli ironici ma anche drammatici si è conquistata meritatamente un posto a Hollywood e oggi è tra le artisti più amate anche a livello internazionale. Bellezza non sempre scontata Sandra Bullock è considerata anche un’icona di stile, negli anni il suo aspetto non è cambiato molto e le foto che la ritraggono appena maggiorenne confermano un fascino molto apprezzato anche dal pubblico.

In uno scatto dove appare molto giovane la star di Miss Detective è bellissima: sguardo ammiccante, kilt in tartan corta, make acqua e sapone Sandra Bullock è decisamente affascinante e anticipa un mood che presto avrebbe conquistato le passarelle di tutto il mondo. Oltre che per il suo talento sulle scene e una bellezza disarmante celebrata anche oggi che è una donna matura, la Bullock è impegnata anche a livello umanitario non a caso recentemente è stata premiata con il Favorite Humanitarian Award per la beneficenza che ha fatto nel corso della sua vita.

LEGGI ANCHE -> Millenium | Amazon farà una serie incentrata su Lisbeth Salander

Sandra Bullock mamma single ma felice

La vita privata di Sandra Bullock è nota alla cronaca rosa. L’attrice dopo vari flirt anche molto noti ha deciso di sposare il costruttore Jesse G. James di cui si è detta da subito molto innamorata. Purtroppo la relazione non è durata a lungo a causa del tradimento dell’imprenditore con una pornostar, un evento che l’attrice non riuscì a perdonare tanto da decidere di separarsi.

Nonostante il fallimento del suo matrimonio Sandra Bullock non ha rinunciato al suo desiderio di mettere su famiglia, la star ha infatti portato avanti il progetto d’adozione e nel 2010 ha adottato Louis e poi nel 2015 Laila. Oggi è una mamma single, ma felice e si batte molto spesso contro l’idea che una madre sola sia un genitore a metà.