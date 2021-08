Pier Silvio Berlusconi, che fine ha fatto la sorella Marina? Eccola oggi

Nonostante non ami i riflettori, Pier Silvio Berlusconi è uno degli imprenditori più esposti del nostro paese a differenza della sorella Marina di cui si conoscono decisamente pochi dettagli. Ecco cosa fa oggi la donna.

La famiglia Berlusconi è una delle più esposte e potenti del nostro paese che nel corso degli anni è riuscita a costruire un impero diventando uno dei punti di riferimento nell’ambito televisivo, editoriale e edilizio. Ma a differenza del padre, Silvio, un uomo parecchio in vista soprattutto a seguito dell’esperienza politica, gli eredi hanno optato per un profilo più basso concentrandosi sulla gestione di certo non facile delle aziende.

Il percorso di Marina Berlusconi

Nata a Milano nell’agosto del 1966, Marina è la primogenita di Silvio Berlusconi e della sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio nonché sorella maggiore di Pier Silvio e sorellastra di Eleonora, Barbara e Luigi Berlusconi. La donna dopo aver concluso il percorso scolastico ottenendo il diploma presso il Liceo Scientifico di Monza ha intrapreso l’università dapprima iscrivendosi al corso di Giurisprudenza e successivamente a quello di Scienze Politiche abbandonando entrambi al primo anno per entrare nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

Cosa fa Marina Berlusconi

Marina dopo una prima fase da vicepresidente di Fininvest, holding gestita dalla famiglia Berlusconi, ne è diventata presidente nel 2005. Inoltre la donna si occupa anche della gestione di Mondadori, casa editrice di cui il padre ha acquisito la maggioranza nel 1990. Marina per le sue attività è riconosciuta a livello internazionale come uno delle imprenditrici di maggiore successo oltre ad essere stata collocata nel 2010 dalla rivista Forbes, tra le 50 donne più potenti al mondo.

Il marito di Marina Berlusconi

I dettagli noti sulla vita privata di Marina sono decisamente pochi, infatti l’imprenditrice non ama le luci dei riflettori ed è molto gelosa della propria privacy. La donna è sposata dal 2008 con Maurizio Vanadia, primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro la Scala di Milano. La coppia ha avuto due figli, Gabriele e Silvio, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004.