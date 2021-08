Paola Di Benedetto e Fede, perché si sono lasciati? Ecco la verità

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono state una delle coppie più popolari e apprezzate degli ultimi anni, ma quali sono i motivi che li hanno portati a lasciarsi? Ecco la verità.

Showgirl e modella lei, cantante del duo Benji & Fede lui, una vera e propria coppia da sogno che in tre anni di relazione ha fatto sognare i fan grazie ai contenuti condivisi sui social network e ai meravigliosi scatti pubblicati. Nonostante ciò i due hanno inaspettatamente comunicato la fine della loro relazione sconvolgendo i follower.

Il lungo post di Paola Di Benedetto

A comunicare questa scelta è stata proprio Paola con un lungo post su Instagram in cui ha spiegato: “Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”. Un vero e proprio colpo al cuore per i fan più accaniti della coppia che non hanno potuto fare a meno di arrendersi all’idea dell’addio tra la showgirl e il cantante.

I motivi della separazione

Sia Federico che Paola hanno tenuto a precisare che la loro separazione non è dovuta a un tradimento o un gesto eclatante ma che si tratti della naturale conseguenza di una storia d’amore ormai giunta al termine. I due hanno preferito puntualizzare questo aspetto in modo da evitare possibili speculazioni e gossip infondati. Inoltre la showgirl ha anche voluto dedicare un ringraziamento a tutti i fan che in questi anni li hanno supportati con il loro affetto.

Il rapporto tra Paola e Federico

Nonostante la scelta di separare le loro strade sembra che Paola e Federico abbiano un ottimo rapporto come ha affermato la stessa showgirl sui social network: ” […] continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede”.