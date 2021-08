Pier Silvio Berlusconi stregato da lei: l’attrice prossima regina di Striscia La Notizia

L’amministratore Delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sembra ormai intenzionato a puntate su un’amatissima attrice e conduttrice, Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La scelta dell’AD del Biscione Berlusconi

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e sono tanti i cambiamenti decisi in casa Mediaset. Una vera e propria rivoluzione in confronto con l’appena trascorso anno televisivo per Cologno Monzese. Tanti gli addii, come quello di Alessio Marcuzzi, o ridimensionamenti, come quello di Barbara D’Urso. Ma anche grandi ritorni. Già perché a quanto si apprende, l’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe deciso di puntare molto sull’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada.

A quanto pare, Vanessa Incontrada, ex conduttrice di Zelig in coppia con Claudio Bisio, sarà al timone della prossima stagione di Striscia la Notizia. Insieme a lei, il comico napoletano ed attore Alessandro Siani. I due, per la prima volta dietro al bancone blu del tg satirico, rappresenterebbero il nuovo corso Mediaset. Al momento manca l’ufficialità di Cologno Monzese, ma tutto sembra ormai deciso. Le prime puntate della nuova stagione, invece, vedranno il ritorno della coppia formata da Ezio Greggio e Michelle Hunziker.

Nuovi progetti Mediaset

Non solo Striscia. Vanessa Incontrada, infatti, sarà protagonista di una fiction che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi mesi. Si intitola Fosca Innocenti e l’attrice spagnola interpreterà una donna forte a caccia di una verità sconvolgente. A quanto si apprende da fonti di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi stima molto Incontrada e vorrebbe darle sempre più risalto sulle reti del Biscione.

La rivoluzione Mediaset passa anche per altri personaggi televisivi, come Anna Tatangelo. Dopo aver conquistato i telespettatori nei panni di giudice di All Together Now, la cantante condurrà un programma tutto suo la domenica pomeriggio su Canale 5, Scene da un matrimonio.