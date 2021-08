Nessun matrimonio in vista per Vittorio Brumotti e la fidanzata Annachiara: ecco svelato il motivo

Nonostante le difficoltà create dalla pandemia, molte coppie hanno deciso di pronunciare ugualmente il fatidico “sì, lo voglio”. Vittorio Brumotti, celebre inviato di Striscia la Notizia sempre in sella alla sua bici, tuttavia, non sembra ancora intenzionato a compiere il grande passo.

Dopo la storia finita male con l’ex velina Giorgia Palmas, Vittorio ha ritrovato l’amore con la modella e influencer Annachiara Zoppas. La coppia, formatasi circa tre anni fa, è molto riservata e vive la propria storia lontano da telecamere e pettegolezzi. Nonostante l’amore che li lega, tuttavia, per il momento non è prevista nessuna proposta di matrimonio. Nel corso di un’intervista, Brumotti ha svelato il reale motivo.

Chi va piano, va sano e va lontano

Al giorno d’oggi sono tante le coppie che, al contrario di qualche anno fa, decidono di mettere alla prova la loro relazione con un periodo di convivenza, e vivere insieme ogni tipo di esperienza possibile prima di prendere la decisione definitiva e convolare a nozze. Sembrerebbe essere proprio questo il motivo per il quale Vittorio Brumotti non abbia ancora chiesto la mano della sua fidanzata. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Vittorio rivela: “Lei ha solo 29 anni e per il momento il nostro progetto è quello di viaggiare tanto, godendoci le bellezze del mondo. In futuro si vedrà, il destino farà il suo corso”.

Nonostante la differenza di età (lui 41 anni, lei 29), nelle poche foto insieme che troviamo sull’account Instagram ufficiale di Vittorio, la coppia appare serena, innamorata e desiderosa di scoprire il mondo insieme. Nessuna ipotesi è stata scartata da Brumotti, quindi chissà… non ci resta che aspettare!

La vita di Vittorio oltre la bici

Tutti conosciamo Vittorio Brumotti grazie al suo ruolo di inviato di Striscia la Notizia, ma la sua carriera come atleta è iniziata molto prima. Vittorio, infatti, ha iniziato a praticare bike trial a soli undici anni. Grazie al suo straordinario talento è entrato per ben dieci volte nel Guinnes dei primati. Tra le imprese più eclatanti di Vittorio, sicuramente ricorderemo quella in cui, in sole due ore e venti minuti, ha risalito in sella alla sua bici il Burj Khalifa di Dubai.

Tra le mura domestiche, però, per Vittorio esiste solo Annachiara, come lui stesso ha dichiarato al settimanale Nuovo: “Quando rientro a casa non parliamo mai né di bicicletta né dei miei servizi, ma stacco dal lavoro ed esistiamo solo noi due. I nostri argomenti spaziano dai viaggi che vorremmo organizzare alle modifiche che vorremmo fare al nostro giardino o alla nostra casa”.