Laura Torrisi infiamma i social con uno scatto in bikini: semplicemente divina

Laura Torrisi è una delle attrici più affermate del mondo dello spettacolo italiano. Dotata di grande fascino e indiscussa professionalità, sui social si è mostrata in costume. Il risultato? Ha mandato in delirio i follower. Ecco una delle foto recenti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

La carriera televisiva di Laura Torrisi

Nata a Catania il 7 dicembre 1979, Laura Torrisi è un’attrice italiana. Nel 1998 è arrivata tra le finaliste del concorso di bellezza Miss Italia. La vera popolarità è giunta nel 2006 quando ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, in quel periodo condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo si è messa in gioco nel mondo della recitazione e ha ottenuto il suo primo ruolo nel 2007 nel film Una moglie bellissima, film diretto da Leonardo Pieraccioni. Nel 2009 ha avuto uno strepitoso successo con Gabriel Garko nella miniserie L’onore e il rispetto – parte seconda. Il suo personaggio, Carmela Di Venanzio, è stato proposto fino alla quinta stagione. È diventata protagonista della quarta stagione della fiction Le tre rose di Eva nel 2017 e nel 2019 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi versione Celebrities come allieva di canto. Ciò dimostra che ha una carriera televisiva degna di tutto rispetto. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità con i propri follower. Spesso si mostra con dei costumi molto belli che mandano in delirio coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. In uno scatto recente ha un costume intero davvero unico nel suo genere.

Una dea in spiaggia

“Ferragosto ci ricorda che la felicità è in ogni cosa: una spiaggia, una grigliata, una chitarra, un tramonto…E poi ci sono io, che già sento in lontananza il suono delle 5 lavatrici che al ritorno delle vacanze dovrò fare…Buon Ferragosto!!!”, ecco le parole riportate nella didascalia della foto pubblicata qualche giorno fa. In poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, soprattutto di volti appartenenti al mondo dello spettacolo. Chiaro segno che è molto amata è seguita nel mondo virtuale. Laura osserva un punto preciso e ha uno sguardo intenso. Il berretto non permette al sole di baciare il suo volto e ai capelli sciolti sono mossi leggermente dal vento. Il colore della carnagione spicca grazie allo sfondo con le acque del mare cristallino. Il costume intero non lascia spazio all’immaginazione. Del resto la Torrisi è nota per le sue forme giunoniche. Ha un fascino estremamente naturale ed è questo che piace ai suoi fan.

Leggi anche -> Laura Torrisi in ospedale: l’attrice operata, ennesima battaglia contro la sua malattia

Attimi di tensione

Tempo fa Laura Torrisi ha fatto preoccupare i suoi fan perché si era recata in ospedale durante le festività natalizie e si è sottoposta a un intervento chirurgico. “Da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”. È un percorso ha intrapreso con dei chirurghi fantastici che ha voluto ringraziare. Lo ha fatto anche con coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Leggi anche -> Laura Torrisi in ospedale: l’attrice operata, ennesima battaglia contro la sua malattia