Beautiful, anticipazioni lunedì 23 agosto: Steffy cade nella dipendenza

In attesa del nuovo episodio di Beautiful, in onda nel pomeriggio di lunedì 23 agosto su Canale 5, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Trasmessa in Italia dal 1990 dapprima su Rai 2 e successivamente su Canale 5, Beautiful ha fin da subito conquistato i telespettatori diventando una delle soap opera più longeve e di maggiore successo di sempre. Ancora oggi la serie continua a registrare ottimi risultati con una media di più di 2 milioni di spettatori per episodio.

Il dolore di Steffy

Steffy dopo un lungo e non facile periodo di convalescenza, finalmente può tornare a casa e riabbracciare la sua bambina. Nonostante ciò la donna dovrà affrontare i postumi dell’incidente, infatti i dolori non accennano a diminuire e i farmaci da banco sembrano non fare effetto. Per questo motivo, Thomas rendendosi conto delle serie difficoltà della sorella deciderà di di rivolgersi al dottor Finnegan chiedendogli una nuova prescrizione per Steffy.

La titubanza del Dottor Finnegan

La stilista non resiste più al dolore provocato dalle ferite, a cui si aggiunge quello causato dalla scoperta del divorzio di Ridge da Brooke. Insomma sembra che per Steffy non ci sia pace e che l’unica soluzione per stare meglio sia quella di chiedere una nuova prescrizione di antidolorifici oppiacei al dottor Finnegan. Il medico, nonostante si renda conto della sofferenza di Steffy, non è molto contento di questa richiesta poiché consapevole del forte rischio che questi farmaci creino dipendenza alla sua paziente.

L’amore ritrovato

L’insistenza di Steffy convincerà il medico a fare una nuova prescrizione nella speranza che la donna non si metta nei guai. Nel frattempo Eric tornerà a Villa Forrester per mettere al corrente Shauna della sintonia ritrovata tra Brooke e Ridge. Quinn, nonostante quanto raccontato, non avrà intenzione di cedere il posto guadagnato con tanto sudore dalla sua amica.