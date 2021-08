Un posto al Sole, avete mai visto la moglie di “Franco”? Chi è la bellissima

Conoscete la moglie dell’attore Peppe Zarbo, ovvero il Franco Boschi di Un Posto al Sole? Ecco chi è l’ex modella ed attrice che ha recitato proprio nella fiction di Rai Tre.

L’attore Peppe Zarbo

Lui è uno degli attori più amati dal grande pubblico, dal 1998 nei panni di Franco Boschi nella fiction più longeva del piccolo schermo italiano, Un Posto al Sole. Stiamo parlando chiaramente di Peppe Zarbo. Nato in Sicilia, napoletano d’adozione, l’attore ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione dopo il Diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha debuttato in teatro, da giovanissimo, al fianco di Michele Placido. Dopo diversi cortometraggi, ha recitato nel suo primo film, diretto da Alessandro D’Alatri, Senza Pelle.

I primi riconoscimenti arrivano con la pellicola L’uomo delle stelle, diretto da Giuseppe Tornatore. Il grande successo, come detto, arriva con Un Posto al Sole. Il personaggio di Franco attraversa vicende molto travagliate, sino a raggiungere il suo equilibrio. Ma nel progetto televisivo di Rai Tre non ha trovato solo il successo, bensì anche l’amore. Già perché Peppe Zarbo ha conosciuto sul set la sua compagna, Eva Deidda.

Leggi anche —–> Reazione a catena, Marco Liorni difende la campionessa: “Chi insulta ne risponde”

La compagna dell’attore

Eva Deidda ha recitato in Un Posto al Sole nel 2006, interpretando la spogliarellista Dana Ionescu. Sul set campano della fiction è scoppiata la scintilla con Peppe Zarbo. Deidda, oggi attrice, vanta un passato come modella e oggi vive a Londra. Nella capitale britannica, l’attrice vive con Peppe Zarbo e i tre figli della coppia, Mattia, Fausto e Sara.

Leggi anche —–> Laura Torrisi infiamma i social con uno scatto in bikini: semplicemente divina

Zarbo, ritorna in Italia, più precisamente a Napoli, soltanto per le riprese della fiction. In un’intervista di qualche tempi fa, l’attore ha ricordato le difficoltà di inizio carriera: “Il cinema e il mondo della tv mi hanno dato tanto. Però non dimentico che all’inizio non era così, soprattutto quando ero ragazzo. Mi tornano in mente i ricordi piuttosto lungo quando, per avere qualche soldino in tasca e per non pesare sui genitori, mi ero trovato un lavoro in una fabbrica di candele”.