Una Vita, anticipazioni lunedì 23 agosto: Genoveva in bilico tra la vita e la morte

Come di consueto anche l’inizio di questa nuova settimana sarà accompagnato da un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

In onda dal 2015, Una Vita ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori, diventando una delle soap opera più popolari degli ultimi anni grazie alle intriganti trame e alle coinvolgenti storie d’amore vissute dai personaggi. Nonostante l’annuncio della chiusura dei mesi scorsi, Una Vita continua ad affascinare il pubblico da casa curioso di quale sarà il finale riservato ai protagonisti della serie.

Le condizioni critiche di Genoveva

Nonostante la libertà guadagnata dopo aver fatto di tutto per uscire di prigione, Genoveva è nuovamente costretta a stare sotto vigilanza, questa volta però da parte dei medici. Infatti la donna dopo aver avuto una crisi convulsiva viene portata d’urgenza in ospedale, dove faranno di tutto per salvare lei e la creatura che porta in grembo. Le anticipazioni ci rivelano che le condizioni della Salmeron sono critiche.

Le preghiere di Acacias

I medici stanno provando a salvare la donna e il figlio a tutti i costi ma sembra che non basti. Per questo motivo, gli abitanti di Acacias, venuti a conoscenza della brutta situazione, proveranno a dare il loro contributo organizzando una preghiera collettiva nel tentativo di fornire un supporto spirituale al faticoso lavoro dei dottori.

I sensi di colpa di Felipe

Mentre tutto il quartiere rivolge a gran voce preghiere verso il cielo per supportare e salvare Genoveva, l’avvocato è travolto dai sensi di colpa. Infatti, Felipe è convinto che se la Dark Lady sia stata così male è anche causa sua, poiché da quando è stata liberata non ha fatto altro che accusarla dell’omicidio di Marcia.